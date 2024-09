A Red Bull kinézte magának Mészáros Lőrinc csapatát

Horvát sajtóhírek szerint bombaüzlet van kialakulóban, miután a Red Bull felvásárolhatja az NK Osijeket és az Opus Arénát, Európa egyik legmodernebb stadionját.

Kulcsjátékosok távoznak a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó eszéki focicsapattól (kék-fehér) / Fotó: Dömötör Csaba

A 7dnevno.hr szerint a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó horvát élvonalban szereplő labdarúgócsapatból sorra távoznak a kulcsjátékosok, ami eleve bizonytalanságra utal, és a szurkolók között az a hír terjed, hogy a leggazdagabb magyar üzletember, Mészáros Lőrinc túlad az eszéki futballklubon – szúrta ki a Mandiner.

Mint ismert, a tavaly nyáron átadott Opus Arena Horvátország egyetlen teljesen fedett, UEFA 4-es kategóriájú stadionja:

13 005 fedett ülőhellyel,

454 VIP-székkel és

9 sky box-szal rendelkezik.

A 80 millió eurós beruházás magyar befektetők és a magyar állam finanszírozásával valósult meg, az Opus Global Nyrt. lett hivatalosan is az aréna névadó főszponzora.

A komplexumot úgy tervezték, hogy a focin kívül más rendezvénynek is otthont adjon, például konferenciáknak, kiállításoknak, bemutatóknak és egyéb eseményeknek. Az öt hektáros területen elhelyezkedő létesítmény hét pályát, utánpótlás- és edzőcentrumot is magában foglal. Az arénában az innovatív technológiák is helyet kapnak a teljes létesítményt pásztázó kamerarendszeren és LED-es világításon túl.

Az Opus Arena 80 millió euróból, a magyarok segítségével épült / Fotó: Dömötör Csaba

A horvát hírportál cikkében rámutat, hogy az eszéki szerepvállalás hátterében egyébként is az állt, hogy Magyarország régóta szeretne egy erős kikötőt az Adriai-tenger partjára a Kínából érkező tengerentúli áruszállításhoz. Azt írják,

hazánknak egy erős fiumei kikötőre lenne szüksége, amelyet magyarok kezelnének, valamint a Rijekától Budapestig tartó fejlett vasútvonal egyes vélemények szerint része a magyar stratégiai tervnek.

Az oldal azt is pedzegeti, hogy a Red Bull nem igazán törődik az általa felvásárolt sportcsapatok történetével, ezért az osztrák vállalat érkezését sokszor nem szívesen fogadják a szurkolók. Az energiaital-gyártót ugyanakkor nem érdekli a kritikusok véleménye, a cégnél megszokták már a negatív hangokat, mert az eredmények általában őket igazolják.