A pénzügyi élet és a sakk kéz a kézben jár

A sakk számos olyan készséget fejleszt, amelyek a pénzügyi, üzleti világban is remekül kamatoztathatók. Erre jó példa Ács Péter sakknagymester, aki korábbi olimpiai ezüstérmes és magyar bajnok sakkozó, valamint a héten kezdődő budapesti sakkolimpiára készülő magyar férfiválogatott kapitánya is. Amikor nem a sakkbábukat irányítja, akkor civilben a Morgan Stanley budapesti irodájában dolgozik kockázatelemzőként.

Ács Péter a férfi-sakkválogatott szövetségi kapitánya / Fotó: Morgan Stanley

A vállalatnak nem ez az egyetlen kapcsolódási pontja a sakkal, az iroda vezetője, Fogarasi Norbert is mesterjelölt, rajta kívül többek között egy nemzetközi mester és két FIDE-mester is erősíti a hazai sakkos közösséget. A Morgan Stanley 2024-ben immár hatodik éve szponzorálja a Polgár Judit által életre hívott és megszervezett Világsakkfesztivált, amelyet idén szeptemberben rendeznek meg a Magyar Nemzeti Galériában és más helyszíneken.

Ács Péter 2022 óta dolgozik az elemzőcégnél. 23 évesen vonult vissza az aktív versenyzéstől, hogy az egyetemi tanulmányaira koncentrálhasson, azonban a játék iránti szenvedélye megmaradt. A pénzügyi világban eltöltött évek során egyértelművé vált számára, hogy a sakkozásban megszerzett képességei

az analitikus gondolkodás,

a szisztematikus döntéshozatal képessége,

a mélyebb összefüggések megértésére irányuló törekvés

és a változó kihívásokra adott gyors reakció

nagymértékben hozzájárulnak a szakmai sikerhez is.

„A sakkban folyamatosan mérlegelem a lehetőségeket és a döntéseimmel összefüggő kockázatokat, ami nagy segítséget jelent a kockázatelemzésben is. A sakkhoz hasonlóan itt is fontos, hogy a döntéseinket alapos számítással támasszuk alá, minden lépésünk mögött legyen egy világosan kommunikálható érvrendszer, továbbá a döntésünk véglegesítése előtt vizsgáljuk meg a kérdést tágabb összefüggésében is, hiszen egy önmagában jónak tűnő választás az adott környezetben vagy versenyhelyzetben tévútra terelhet minket. A legapróbb hiba is komoly következményekkel járhat – magyarázza a játékos. – A sakk megtanít arra is, hogy forgatókönyvekben gondolkodjunk, vegyünk figyelembe minden lehetséges változót, beleértve azt is, hogy az ellenfél vagy a cégen belüli többi részleg hogyan folytatja a mi lépésünk után” – fejtette ki a férfiválogatott szövetségi kapitánya.