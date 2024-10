Alcaraz kaszált a legnagyobbat idén, a búcsúzó Nadal alig játszott, de még így is a hatodik legjobban kereső teniszező

Igencsak eseménydús és eredményes volt eddig az idei év Carlos Alcaraz számára. A még mindig borzasztóan fiatal, 21 esztendős spanyol klasszis márciusban a Netflix által közvetített gálameccsen legyőzte legendás honfitársát, Rafael Nadalt, aztán nyáron már egymás oldalán küzdöttek a párizsi olimpián, a duó a negyeddöntőig jutott, egyesben viszont egészen a döntőig menetelt az ifjú titán, és ezüstérmet nyert, miután kikapott Novak Djokovictól.

A tenisz spanyol csillagai örülhetnek: Carlos Alcaraz (jobbra) a legjobban kereső teniszező idén, de párizsi párostársa, Rafael Nadal is komoly bevételeket könyvelhetett el / Fotó: AFP

Az ötkarikás játékok előtt is remekül ment neki, előbb a Roland Garroson diadalmaskodott, majd Wimbledonban sem talált legyőzőre, ahol a döntőben épp Djokovicot múlta felül. A világranglista 3. helyén álló Alcaraz a pályán 10,3 millió dollárt ütögetett össze, azonkívül 32 millió dollárt gyűjtött be olyan szponzoroktól, mint a Rolex, a BMW, a Calvin Klein vagy a Louis Vuitton. A Netflix is lát benne fantáziát, a streamingszolgáltató jövőre dokumentumfilm-sorozatot ad ki a fiatal csillagról.

A Forbes listájának második helyén a legtöbb Grand Slam-győzelemmel rendelkező Novak Djokovic áll, aki 2023-ban zsinórban a nyolcadik évét zárta a világranglista élén, idén áprilisban pedig ő lett minden idők legöregebb világelsője 37 évesen és 18 naposan. Párizsi olimpiai aranyérmével régi álmát váltotta valóra, a nagy diadalért ráadásul 218 ezer dollárnyi jutalom is ütötte a markát a szerb államtól.

Az olimpián kívül más nagy versenyen nem tudott győzni, így is lesz mit a tejbe aprítania, többek közt a Hublot, a Lacoste és az Asics támogatását is élvezi, a pénzdíjakat és a szponzori forrásokat egybevéve 37,2 millió dollárt kaszált. Aleksandar Vucic szerb elnök ráadásul nemrégiben arról beszélt, hogy Belgrádban egy olyan múzeum létrehozását tervezik, amely Djokovic kivételes pályafutását mutatná be.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokát Coco Gauff foglalja el, aki 2023-as egyéni US Open győzelme után idén a francia nyílt bajnokságon aratott diadalt párosban. A mindössze 20 esztendős amerikai hölgy a WTA egyéni rangsorában 3., párosban a 15., a szponzorok pedig tolonganak, hogy hirdesse a termékeiket, például a New Balance sportmárka, az olasz székhelyű Barilla élelmiszeripari nagyvállalat, vagy a hajápoló szereket forgalmazó Carol’s Daughter. Elismertségét az is jól mutatja, hogy LeBron James mellett ő vitte az Egyesült Államok zászlaját a nyári olimpia megnyitóján. Összbevételei az idei esztendőben 27,1 millió dollárra rúgnak.