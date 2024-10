Beépítik a lovit, kell a hely a lakóházaknak

A nemzeti derbi mindig is jelentős társasági esemény volt Szingapúrban / Fotó: AFP

A lóversenyzésnek Szingapúrban mindig is meg kellett küzdenie a helyért. A William Henry Macleod Read skót kereskedő által alapított Singapore Sporting Club 1843-ban, még a brit gyarmati időkben a hagyományokat átültetve a városközponttól északra fekvő Farrer Roadon rendezte meg első lóversenyét. Akkor ez világraszóló esemény volt, még munkaszüneti nappá is nyilvánították.

A város méretének és a sport iránti érdeklődésnek a növekedésével az időközben a nevét Singapore Turf Clubra változtató lóversenyszervezőnek is távolabbra kellett költöznie, 1933-ban egy gumifa-ültetvény helyén rendezték be a lovit, ahol egészen 1999-ig működhettek, akkor utolérte őket ismét a város: előbb szabadidősportok számára alakították át a helyszínt majd, hamarosan megjelentek a mérnökök is, hogy kimérjék a területen létesülő lakónegyedek helyét.

A pórnép pórul járt. A pandémia után nagyot zuhant a nézőszám. / Fotó: AFP

Innen költöztek mostani helyükre, ahonnan épp negyedszázad elteltével ismét távozniuk kell, de immár nincs hová. Pedig a pályát és a létesítményeket annak idején 384 millió amerikai dollár értékű beruházásban építették meg, a modern létesítményben

minden igényt kielégítő VIP-szektor,

kényelmes, 30 ezer fős lelátó,

30 férőhelyes istálló

és éjszakai versenyek rendezésére alkalmas világítás is volt.

Ezek most mennek a kukába. A hatmillió fős, krónikus helyhiány miatt immár felfelé építkező, közel New York-nyi méretű Szingapúr visszakérte a mintegy 120 hektáros hektáros területet, hogy azon lakó- és középületeket húzhasson fel, jelképes zöldterületet meghagyva rekreációs célra.

Persze nem a lóversenyzés az egyetlen sportág, amelyik a lakásépítés bővülésének áldozatául esett.

Az utolsó 18 lyukú nyilvános golfpálya az év elején bezárt, hogy azt is beépíthessék. Elvégre minigolf is létezik a világon.

Szingapúr világelső volt a lóversenyzésben és ez a pálya az egyik legjobb volt, nem hiszem, hogy ide a lósport valaha is vissza fog térni– húzta alá Tim Fitzsimmons, a Fitzsimmons Racing versenyistálló vezető trénere és igazgatója, akinek tavaly több mint 50 lova volt, és aki 2007-ben jött Szingapúrba, ahonnan most vissza készül menni Ausztráliába.