Így lett dönerkirály Poldi hercegből: kebabbirodalmat épít Lukas Podolski

Podolski (zöld dzsekiben) nem csak a nevét és a pénzét adja a vállalkozáshoz, az új üzletek nyitásakor mindig besegít a vendégek kiszolgálásába is/Fotó: Annette Riedl/dpa Picture-Alliance via AFP

A Football Business Journalnak adott interjújában elmondta, tervben van a külföldi terjeszkedés, kaptak is már ilyen irányú megkereséseket, de semmit nem akar elsietni. Kiemelte, hogy eddig is fokról fokra növekedtek, most sem fognak kapkodni, de az is egy nagy lépés, hogy a döner kebabokhoz használt speciális fűszeres húsuk mirelit formában is kapható már több szupermarketben.

Mára már saját bevallása szerint többet keres a dönerbüfékkel, mint amennyit a Bayernnél vagy az Arsenalnál kapott a fociért, a The Sun körülbelül 177 millió fontra (84 milliárd 808 millió forint) becsüli az összvagyonát, amiben a kebabosok mellett a többi vállalkozásából és a labdarúgásból származó bevételek is benne vannak.

Jönnek a dönerkészítő robotok, de nem veszik el az emberek munkáját

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, Podolski a hamburgi Circus nevű robotokkal foglalkozó startuppal közösen tervez egy robotot, amely képes lesz kebabot készíteni és árulni. A gépekkel nem a Mangal Döner üzleteit szerelik majd fel, hanem benzinkutaknál, egyetemeknél és a városok forgalmasabb pontjain helyeznék el őket. A robotokat naponta töltenék fel friss alapanyagokkal, és a gép 2-4 perc alatt akár nyolc kebabot is össze tud rakni.

Lukas Podolski közölte, hogy a robotok nem fogják leváltani az emberi munkaerőt, a cég egyetlen dolgozót sem küld el a fejlődés ellenére.

Az első robotokat várhatóan 2025-ben állítják majd munkába Kölnben vagy Düsseldorfban.

A hosszabb távú tervek szerint Németországban legalább 1600, Lengyelországban pedig 800 kebabos robot dolgozik majd.

Fagyi, ruha, fesztivál és jótékonyság

2017-ben egy olasz származású barátjával közösen nyitotta meg az Ice Cream United nevű fagylaltozóját, azóta már két másik fagyizójuk is működik, sőt, egyes boltokban is lehet kapni a termékeiket. Podolskinak gyerekkora óta nagy szenvedélye az utcai foci, ennek jegyében Baller League néven kispályás utcai futballbajnokságot szervez, és ruhamárkája is ezért viseli a Strassenkicker, azaz utcai focista nevet.