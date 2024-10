Se fegyver, se kutyák – elképedt a brit újságíró Izrael budapesti Nemzetek Ligája meccsén

Mások már itt gyanút fognak, hogy különleges értelmezési keretbe helyeződnek az események, és még az is lehet, hogy kiderül: nem is olyan jó dolog, hogy Magyarország biztonságos, egy adott meccs fűtött politikai körülményei ellenére is.

Az utóbbiaknak lesz igazuk.

A körülmények ismertetését folytatva a szerző megemlíti, hogy Budapesten él az egyik legnagyobb zsidó népesség Európában. Logikus folytatás lenne, hogy pont a békesség miatt, ami nem lenne biztosított az idelátogató francia válogatott hazájában. A nem logikus folytatás következik. A szerző úgy tudja, a nagy zsidó népesség mellett Magyarország "elnöke" Orbán Viktor, "a notórius diktátor", aki "Benjámín Netanjáhút a barátjának tartja".

Budapest békés, de Kispest csúf, a Bozsik Aréna pedig lerobbant

Ennyi szörnyűség olvastán – ha a budapesti zsidó népesség nem is bánja – már végigfuthat a borzongás a brit olvasó hátán, de még van több is.

A cikkszerző leírja, milyen kiábrándító helyre érkezett a francia válogatott, csúf határterületként írva le a dupla vágányokkal és brutalista építészettel rendelkező Kispestet - Puskás, Kocsis, Bozsik, Czibor, Grosics kerületét (igaz, hogy ilyen értelemben a városrészt és a Honvédot a rivális klubok szurkolói se szokták kímélni). Ha békés, legalább ronda – ez a brit tudósító konklúziója, itt azonban kicsusszan a csontváz a szekrényből.

A helyszínt ugyanis a tudósító úgy említi, hogy "lerobbant stadion". Ezzel azonban már van egy kis bökkenő, hiszen ha valaki évekkel ezelőtti fotókat látott a Honvéd stadionjáról, valóban leharcolt viszonyokat láthatott, aki azonban mostanában járt ott, az tudja, hogy 2021-re új, modern stadion épült. A cikk szerzője vagy nem is járt ott, vagy elragadta a költői hév.