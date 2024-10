Visszatérhet a Toyota a Forma-1-be

A Toyota 2009 végén úgy döntött, hogy kiszáll az F1-ből, a globális pénzügyi válság következményei és a győzelmek elmaradása miatt. Most megcsillant a visszatérés lehetősége.

Tojoda Akio ugyan cáfolja, hogy a Toyota visszatérne a Forma-1-be, de a dolgok nagyon ebbe az irányba mutatnak / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Fuji versenypályán, Tojoda Akio elnök részvételével jelentette be a Toyota, hogy a Toyota Gazoo Racing (TGR) és a MoneyGram Haas F1 Team megegyezett egy technikai együttműködésre vonatkozó partneri szerződés megkötéséről. A Toyota célja, hogy a fiatal versenyzői, mérnökei és szerelői tapasztalatot szerezzenek az autósport csúcskategóriájában.

A TPC (korábbi autók tesztelése) program keretében a Haas tesztjein részt vesznek majd a TGR által képzett pilóták és szerelők is.

Ez lehetővé teszi az előbbiek számára, hogy vezetési tapasztalatokat szerezzenek a világ leggyorsabb versenyautóival, a mérnökök és a szerelők pedig megtanulhatják, hogyan elemezzenek hatalmas mennyiségű adatot.

A TGR-Haas-megállapodás azt is magában foglalja, hogy a TGR Europe mérnökei és szerelői részt vesznek a Haas versenyautóinak fejlesztésében, ami azt is jelenti, hogy az F1-es istálló használhatja majd a TGR Europe dupla szélcsatornáját, szimulátorát és a szénszálas alkatrészeket gyártó üzemét is a cég kölni központjában, Németországban.

A Toyota egyelőre cáfol, de a dolgok nagyon a Forma-1 felé mutatnak

Tojoda Akio, a Toyota elnöke a médiának nyilatkozva azonban hangsúlyozta, hogy ez a partnerség egyáltalán nem egy hivatalos visszatérés a Forma-1-be.

Kérem, ügyeljenek arra, hogy a címlapokon ne az álljon: a Toyota végre visszatér az F1-be

- jelentette ki. "Inkább az lenne a jó, ha olyan szalagcímeket és cikkeket látnánk, amelyek arra inspirálják a japán gyerekeket, hogy álmodjanak arról a lehetőségről, hogy egy napon ők is vezethetik a világ leggyorsabb autóit.” – nyilatkozta a sajtótájékoztatón, amelyen egy TGR-színekre festett Haas showcar is jelen volt.

A Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao elmondta, hogy az együttműködésre a Haas régi partnere, a Ferrari – amely motorokkal, sebességváltókkal, futómű- és egyéb alkatrészekkel látja el a csapatot – is áldását adta.