Kovács Kokó István lett a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke

Kovács István a közeljövő feladatai között említette meg a magyar bajnokság megszervezését, azt pedig már korábban elkezdték előkészíteni, hogy a kétszeres ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Nileborg Krisztián december 7-én WBO (Boksz Világszervezet) ifjúsági világbajnoki címmérkőzésért bokszolhasson.

Elmondta azt is, hogy a korábbi prezidencális modellel szemben egy lényegesen demokratikusabb, átláthatóbb elnökséget képzel el. A testület, amelyet véleménye szerint a sport, a jog és a gazdaság területén nagy potenciállal rendelkező személyekkel sikerült megerősíteni, szinte teljesen megújult. Őket aktív munkára szeretné fogni, és mindenkinek meglesz a maga feladata.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy továbbra is marad a WBO alelnöke, hiszen egyik oldalról sincs olyan rendelkezés, amely kizárná, hogy az amatőr és a profi bokszban is egyszerre töltsön be vezető szerepet. Hozzáfűzte: a veterán bunyósok is – akiknél az alapítvány elnöki tisztét látja el – örülnek a megválasztásának, mert így egy füst alatt megoldódik a két szervezet egyesülése/betagozódása.