A Netflix több rekordot megdöntött a Paul-Tyson bokszmeccsel – pénzeső hull a streamingszolgáltatóra

Senkit nem ér meglepetésként, hogy amilyen sok pénzt áldozott a Netflix első élő sportközvetítésére – a Mike Tyson vs. Jake Paul bokszmeccsre –, ugyanakkora kasszasiker is lett. Bár a nyáron végigizgulhattunk egy olimpiát is, a Netflix egy éjszaka alatt több tízmillió nézőnek adott egy életre szóló élményt.