Történelmet írt és bankot is robbantott idei sikereivel a tenisz új szupersztárja, Jannik Sinner

Elképesztő szezont zárt idén Jannik Sinner. A 23 éves olasz teniszező két Grand Slam torna mellett ATP Masters 1000-es viadalt is nyert, emellett behúzta az ATP-világbajnokságot, és Davis Kupában is diadalmaskodott az olasz válogatottal, így világelsőként fejezi be az évet. Sinner sikereivel valóságos teniszőrületet okozott Olaszországban, és anyagilag is igencsak jól járt, csak a játékkal 23 millió dollárt (körülbelül 8,9 milliárd forint) keresett 2024-ben.