Szilágyi Áron: amíg lábadozom, kicsit többet vissza tudok adni abból, amit kaptam

Műtét után lábadozik. Hogy van?

Nagyon bizakodóak vagyunk, az orvosi és a gyógytornász csapat, akikkel dolgozom, azt mondják, pont úgy haladok, ahogy kell. Ez azt jelenti, hogy bő két hónappal a műtét után, a közepe felé vagyok a rehabilitációnak, ami előre láthatóan összesen hat hónapos lesz. Úgy gondolom, március előtt nem nagyon leszek páston. Meglátjuk, hogy ez a szezon szempontjából mit jelent, hiszen addig a világkupáknak lemegy a java, májusban még lesz kettő, illetve utána lesz az Európa- és a világbajnokság. Nem élet-halál kérdés, de azért utóbbiakon már szeretnék ott lenni, ám a legfontosabb az, hogy száz százalékosan meggyógyuljak.

Szilágyi Áron a Világgazdaságnak: a rehabilitáció alatt több idő marad a családomra / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mivel telnek a napjai a rehabilitáció alatt?

Ha egy nagyon intenzív felkészülési időszakot nézünk, akkor ahhoz képest kevesebb a teendőm. Természetesen vannak edzéseim, gyógytornára, kezelésekre járok, de azért több idő marad a családomra, aminek nagyon örül a kisfiam és a feleségem is. Egy nagyon jó időszakot élünk meg, ahol a család végre egy kicsit ki tud domborodni a hétköznapokban is. Másrészt rengeteg olyan esemény van, ahova – amíg a járás nehezebben ment – online be tudtam kapcsolódni, most pedig már személyesen is jelen tudok lenni. Szerencsére széles a támogatói palettám, ilyenkor picit vissza tudok nekik adni abból a segítségből, amit tőlük kapok a felkészülésre.

Hogyan látja a hazai sportolók pénzügyi tudatosságát, készülnek-e életpálya modellel az aktív sport utánra? Vannak olyan törekvések, melyek felhívják ennek fontosságára a figyelmet?

Azt láttuk, hogy kevés ilyen projekt van, ezért hoztuk létre menedzseremmel a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumát, azaz a MEEF-et, ahol pontosan ezekre a témákra fókuszálunk, ezekkel kapcsolatos programokat indítunk. Az első, már megvalósult és elérhető programunk a duális karrierprogram, melynek célja, hogy a sportolók az élsportolói pályafutásuk lezárása után sikeresen integrálódjanak a társadalomba, és civil karriert tudjanak építeni. Itt többek között

kitölthetnek önismereti teszteket,

HR és karrier tanácsadást kaphatnak,

edukációs programok közül tudnak választani

visszavonulásuk után. Ez egy pillére a projektünknek, ami nagyon jól megy.