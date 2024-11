Szoboszlai Dominik balszerencséje: felszámolás alatt a játékos cége

A Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett DomiNation Esports Kft. október közepe óta végelszámolási eljárás alatt áll – írta a Mandiner.

Szoboszlai Dominik cége végelszámolás alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

A lap megkereste a 2020-ben alapított e-sporttevékenységre specializálódott vállalkozás ügyvezetőjét, hogy miért indították el a végelszámolást, de eddig nem kaptak választ a kérdésre. A cégben egyébként a magyar labdarúgó-válogatott csapakapitánya mellett menedzsere, Esterházy Mátyás is tulajdonos. Az Opten adatait idézve a Mandiner közölte, hogy

a DomiNation Esports Kft. tavaly a korábbinál alacsonyabb árbevételt ért el, miután a 2022-es 23,6 millió helyett 2023-ban „csak” 18,2 milliós forintos forgalmat bonyolított le.

Ugyanakkor a 706 ezer forintos korábbi veszteségét követően 2023-ban 6,9 milliós nyereséget könyvelt el.

Nagy tervei voltak Szoboszlainak a céggel

A lap az mfor-t idézve megírta, hogy Szoboszlaiék is eredetileg úgy tervezték, a vállalkozás a magyar labdarúgó karrierépítéséhez hasonlóan fejlődjön. A DomiNation első magyar FIFA-klubként még külföldi edzőt is alkalmazott játékosainál, és Molnár Gabó FIFA e-sportoló, egyben a társaság szakmai vezetője, 2023 augusztusában még a terveikről is beszélt egy videóban. A DomiNation 14,6 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornáján az utolsó videót egy éve tették közzé.