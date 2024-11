Szoboszlai bekerült a Nemzetek Ligája csoportkörének álomcsapatába

Most key passes in the UEFA Nations League:



◎ 27 - Dominik Szoboszlai

◎ 27 - Dejan Kulusevski

◎ 19 - Romano Schmid

◎ 19 - Arda Güler

◎ 19 - Viktor Gyökeres#NationsLeague pic.twitter.com/pcdeVFLGgL