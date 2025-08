A világ legjobb stadionja épülne meg Manchesterben, feltéve, ha sikerül megállapodni

Sir James Arthur Ratcliffe milliárdos vegyészmérnök 2024-ben lett az angol Manchester United labdarúgóklub kisebbségi részvényese és szerzett irányítást a sporttevékenységek felett. Az üzletember pár hónappal később már be is jelentette gigászi projektjét, amely szerint egy 100 ezer férőhelyes stadiont építenének az Old Trafford helyett. Az ambiciózus projekt azonban most zsákutcába jutott.