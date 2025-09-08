Bedőlhet a sivatagi síparadicsom nagyszabású terve

Szaúd-Arábia ambiciózus terve, hogy a 2029-es ázsiai téli játékoknak a kivitelezés alatt álló, futurisztikus sivatagi üdülőhely és síparadicsom, Trojena adjon otthont, akár meg is hiúsulhat. A Bloomberg és más hírügynökségek jelentései szerint már eleve késedelmet szenved a zászlóshajó Neom projekt építése (amelynek a Trojena is része), és egyre nagyobb a nyomás pénzügyi oldalról. Ez arra késztette az Ázsiai Olimpiai Tanácsot (OCA), hogy más potenciális házigazdákkal, köztük Kínával és Dél-Koreával is felvegye a kapcsolatot – írta meg az Origo.

Bedőlhet a hatalmas síparadicsom, a Trojena projektje / Fotó: Anadolu via Reuters

Nem várt nehézségek a Trojena létrehozatalában

A 2029-es játékok Szaúd-Arábiának történő odaítéléséről szóló döntést annak idején egy futurisztikus alpesi falu, egy hatalmas mesterséges tó és műhóval borított sípályák látványtervei alapján hozták meg. Azonban kevesebb mint négy évvel a megnyitó ünnepség előtt kiderült, hogy a téli sportok Mekkájának megépítése sivatagi környezetben a korábban vártnál is nagyobb kihívást jelent.

A Trojena mellett a The Line lineáris okosvárost is magában foglaló Neom projekt már eddig is nehezen tudta tartani a határidőket, és a finanszírozási források állítólag elapadtak.

A síparadicsom létrehozatala ráadásul jelentős akadályokkal néz szembe, beleértve a hatalmas mesterséges tó megépítését, amely a hóágyúk számára biztosítaná a vizet. A 2,7 millió köbméter vízmennyiséget befogadó hatalmas tározó szerkezeti kihívásai meghaladják a rendelkezésre álló műszaki képességeket.

Bár szaúdi részről hivatalosan nem ismerték el a jókora csúszásokat az építkezésben, informális megbeszéléseket folytattak az illetékes kínai sportszövetséggel arról, hogy Kína rendezze meg a 2029-es eseményt, Szaúd-Arábia pedig 2033-ban lehetne az ázsiai téli játékok házigazdája. A projekt jelenlegi helyzetéről itt talál további információkat.