Még több izgalmat kínál az ország legkülönlegesebb műjégpályája

Megújult formában várja a látogatókat a kétszintes műjégpálya, a Csepeli Jégpark. Újragondolt látványvilág és újabb pályaszakaszok fogadják a 400 méteres jégfolyosóval rendelkező létesítményben a korcsolyázni vágyókat.
Világgazdaság
2025.11.24, 14:31
Frissítve: 2025.11.24, 14:52

Hosszú előkészítő munkálatok után megnyitotta kapuit a még az eddigieknél is exkluzívabb élményt kínáló kétszintes Csepeli Jégpark. Magyarország első, többszintes jégpályája új vonalvezetést, lejtő és emelkedő szakaszokat kínál – adta hírül az Origo.

Csepeli Jégpark
Megnyílt a Csepeli Jégpark / Fotó: Csepeli Hírmondó/Facebook

Megújult a Csepeli Jégpark

A 2025/26-os évadra a 400 méter hosszú jégfolyosóval büszkélkedő pálya tovább bővült, dinamikusabb, izgalmasabb pályaszakaszokat kínál. 

A téli sportok szerelmesei a szurkolói aréna területén kialakított több mint két méter magas teraszra is felkorcsolyázhatnak, majd egy 3,5 fokos lejtőn lecsúszva térhetnek vissza a kivilágított alsó pályákra.  

A szezonra a jégpark látványvilága is megújult: vadonatúj fényrendszer és modern vizuális elemek várják a látogatókat, továbbá friss fotópontokat alakítottak ki.

​A családok és kezdők számára pingvin és maci korcsolyasegédek állnak rendelkezésre.

A továbbfejlesztett technológia révén a pálya jégfelújítás alatt is folyamatosan használható, így a vendégek megszakítás nélkül élvezhetik a korcsolyázást.

„Csepel hosszú évek óta teremti meg a korcsolyázás lehetőségét, a korcsolyapályát üzemeltető partnerrel együttműködésben évről évről tovább épül a jégpark, mely Budapest és Magyarország egyik legkülönlegesebb korcsolyázási élményét adja” – emelte ki Borbély Lénárd polgármester a jégpálya megnyitása alkalmából. A kerületi lakosok külön kedvezményeket élvezhetnek – erről itt olvashat bővebben.

