női kézilabda
kapus
norvég
Katrine Lunde
vagyon

Milliárdos vagyonnal rendelkezik minden idők egyik legnagyobb kézilabdázója

A norvég sztárkapus, Katrine Lunde decemberben a női kézilabda világbajnokság döntőjében védett utoljára hazája válogatottjában. Amellett, hogy pályafutása során olyan eredményeket ért el, amelyeket nehéz lesz túlszárnyalni, kiderült, hogy milliárdos vagyonnal rendelkezik.
Világgazdaság
2025.12.31., 13:26
Fotó: AFP

A norvég női kézilabdaválogatott válogatott kapusa, az Audi ETO egykori kiválósága, a 45 éves Katrine Lunde a hetekben az utolsó világbajnokságán szerepelt, és aranyéremmel a nyakában fejezte be páratlan karrierjét a nemzeti csapatban. Ezzel négyszeres világbajnokként vonulhatott vissza – idézi vissza az Origo.

Katrine Lunde
Katrine Lunde szenzációsan védett a női kézilabda-világbajnokságon / Fotó: AFP

Honnan származik Katrine Lunde vagyona?

A válogatottban való szereplésért Lunde az elmúlt bő 20 évben rendszeresen kapott fizetést. Ám még ha ez a bevétel meg is szűnik, akkor sem kell aggódnia a megélhetése miatt. 

Az adóbevallások szerint ugyanis – amelyek Norvégiában teljesen nyilvánosak – a kapus elképesztően nagy vagyonnal – közel 2,5 milliárd forintnak megfelelő norvég koronával – rendelkezik.

A Kisalföld hozzáteszi: testvére, Kristine Lunde-Borgersen (45), aki korábban szintén ismert kézilabdázó volt, szintén hatalmas vagyon tulajdonosa.

A Nettavisen szerint ez az óriási összeg a család holdingcégéből, az ingatlankezeléssel foglalkozó Ånund Lunde AS-ből származik. A vállalatot Katrine édesapja építette fel, aki a „tortából” a lányainak is juttatott. 

A norvég sztárkapus pályafutásáról itt olvashat bővebben.

 

 

