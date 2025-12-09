Egy átfogó beruházás eredményeként teljesen megújul az ikonikus hazai edzőközpont
Az Építési és Közlekedési Minisztérium feltételes közbeszerzési eljárást indított az Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ – Tatai Edzőtábor fejlesztéséhez kapcsolódó generáltervezési feladatok (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése) elvégzésére – derül ki a TED-en közölt dokumentációból. Az Origo hozzáteszi: a részvételi jelentkezések beadási határideje: 2026. január 16.
Így alakul át a Tatai Edzőtábor
A projekt során elbontják a jelenlegi, bruttó 6600 négyzetmeteres, földszintes, átlag 4-5 méteres belmagasságú épületeket, épületrészeket, a 2400 méter hosszú régi kerítést, valamint az aszfaltos útburkolatot, a terület füvesített helyreállításával. Szintén megszüntetik a salakos teniszpályát.
Felújítják
- a bruttó 1100 négyzetméteres vívócsarnokot, cserélik a telepített pástokat és a burkolatokat,
- a meglévő csarnokot, a burkolatok cseréjével és az ökölvívók számára alkalmas inftrastruktúra kialakításával,
- valamint a tekepályát.
Az új multifunkciós sportlétesítmény (főépület) bruttó alapterülete 19 500 négyzetméter lesz. Az épület legfontosabb rendeltetési egységeinek elnevezése és alapterülete:
- úszómedence és csarnokterének kialakítása medenceépítéssel, bruttó 1550 négyzetméter,
- orvosi részleg, gépekkel, bruttó 510 négyzetméter,
- wellnessrészleg kialakítása szaunákkal, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel, bruttó 360 négyzetméter,
- emeleti konditerem és súlyemelőterem, bruttó 600 négyzetméter.
Ezeken kívül számos más sportlétesítmény is épül – ezekről itt olvashat bővebben.