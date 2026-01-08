Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
jégcsarnok
sportlétesítmény
felújítás
Székesfehérvár

Felújítanak egy híres hazai sportlétesítményt, az ikonikus részleteit megtartják

Bejelentették, hogy 3,5 milliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítják a székesfehérvári Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokot. Új, modern létesítmény születik, de a jégcsarnok legendás részei, köztük a betonlelátó, megmaradnak.
Világgazdaság
2026.01.08, 17:40
Frissítve: 2026.01.08, 17:52

A beruházást bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Raktár utcai jégcsarnokot az 1970-es években építették, majd 1991-ben részlegesen felújították, de mostanra végleg elavult, a csarnok szerkezete és műszaki állapota sem felel meg a sportlétesítményekkel szemben támasztott jelenkori elvárásoknak – számolt be róla az Origo. A fehérvári jégcsarnok felújításának részleteit Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára ismertette.

fehérvári jégcsarnok
Megújul a fehérvári jégcsarnok / Fotó: Székesfehérvár

A beruházás során a legendás aréna hőszigetelést kap, a faszerkezetet acélra cserélik, és teljesen megújul a létesítmény gépészeti rendszere. A fenntartható működést segíti továbbá a lelátók, a szellőzőrendszer és a vizesblokkok korszerűsítése, miközben az ikonikus betonlelátó megmarad.

„Ezt a bő hárommilliárdos projektet nem tudnánk megcsinálni Magyarország kormánya nélkül, hiszen külön erre a célra nyílt meg egy TAO-keret. A matek lényege, hogy a kormány lemondott hárommilliárdnyi adóbevételéről, amelyet fehérvári cégek a csarnok felújításába adnak be az államkassza helyett” – idézte a város közleménye a polgármestert, aki elárulta azt is, hogy a munkálatok minél gyorsabb elindítása érdekében az önkormányzat ehhez 350 millió forintot megelőlegez, amit a TAO-keret feltöltése után vissza fog kapni. A felújítás alatt az akadémisták és a sportolók részére rendelkezésre áll a MET Aréna, illetve a sátras C-pálya.

Fehérvári jégcsarnok: a régit ötvözik az újjal

A tervek  elkészítésekor fontosnak tartották, hogy a régit ötvözzék az újjal, azaz a csarnok legendás részei – mint például a betonlelátó – megmaradjanak, miközben egy új, modern létesítmény áll majd a sportolók rendelkezésére. Igyekeztek továbbá szem előtt tartani, hogy a befogadóképesség megmaradjon. 

A felújítás a belső munkákkal, a gyengeáramú eszközök leszerelésével kezdődik, 

  • majd a VIP-oldalon lévő bokszok és lelátórész, 
  • valamint a kapuk mögötti lelátók bontásával folytatódik. 

A jégcsarnok mellett szeretnék az akadémiai sportolók kollégiumi ellátásának körülményeit is javítani, ezért megújul a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ifjú hokisoknak otthont adó szárnya, továbbá eszközbeszerzésekre is lesz lehetőség.

A tervek szerint a megújult Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokot 2026 végén vehetik majd újra birtokba a sportolók. A teljes cikket itt olvashatja el

 

