Álomszerződést írt alá Luke Littler, ennyi pénzt még egy dartsjátékosnak sem fizettek korábban

Ahogy arról nemrég a Világgazdaság is beszámolt, Luke Littler zsinórban másodszor is megnyerte a dartsvilágbajnokságot. A még mindig csak 18 esztendős Littler győzelmével egymillió fonttal lett gazdagabb. Igaz, a pénzdíj közel felét, nagyjából 450 ezer fontot kénytelen adóként befizetni, azért így is bőven lesz még mit a tejbe aprítania. Annál is inkább, mert csupán néhány nap telt el a Littler számára újabb győzelmet hozó döntő óta, a játékos egyik főtámogatója, a dartsfelszereléseket gyártó Target Darts bejelentette, hogy megkötötte a fiatal klasszissal a sportág történetének legjövedelmezőbb szponzori szerződését.

Garry Plummer (balra) a Target Darts elnöke és a kétszeres világbajnok Luke Littler a vb-trófeával / Fotó: Target Darts

Bár a hivatalos közlemény sem a szerződés időtartamára, sem a konkrét összegre nem tér ki, a BBC úgy értesült, hogy a megállapodás tíz évre szól, Littler markát pedig összesen 20 millió font üti majd.

A szerződéskötés kapcsán a Target elnöke, Garry Plummer felidézte, hogy Littler mindössze 12 éves volt, amikor először találkozott vele. Az ifjú tehetség édesapja már akkor megkérdezte, hogy szponzorálnák-e a fiát, és bár ilyen fiatal játékosokat nem szoktak támogatni, Plummer ez esetben kivételt tett, mert már akkor látott valamit a srácban. A Target elnöke megtiszteltetésnek nevezte, hogy végigkövethették és segíthették a fejlődését játékosként, illetve emberként, és hozzátette, hogy bizakodva tekint a jövőbe.

Természetesen Luke Little is nyilatkozott a megállapodást követően. A játékos kiemelte, hogy a Targetnél a közös munka első napjától kezdve bíztak és hittek benne, és óriási öröm számára, hogy az együttműködés még jó pár évig folytatódni fog.

Arról, hogy Littler itt nem a levegőbe beszélt, és ez esetben nem egy hétköznapi szponzor-sportoló kapcsolatról van szó, az is tanúsodik, hogy a mostani vb-győzelmét követően minden Target Darts-dolgozónak ajándékozott egy vadonatúj Apple Airpods szettet, ezzel is megköszönve a közös munkát.

A 2006-ban alapított Target Darts a világ vezető dartsfelszerelés-gyártó és-forgalmazó cégei közé tartozik, nyilaktól a táblákon át a mezekig mindenféle dartsfelszerelést árulnak. Szponzorált sportolóik között Littleren kívül is olyan kiválóságokat találunk,

mint a 16-szoros világbajnok legenda, Phil Taylor,

Raymond van Barneveld,

Adrian Lewis,

Stephen Bunting,

Paul Lim

vagy a jelenlegi mezőny legtehetségesebb női versenyzője, Beau Greaves.

A Target a 2025-ös évben olyan világmárkákkal kollaborált, mint a Disney vagy az XBox, például Star Wars-tematikájú dartsnyílkészleteket is piacra dobtak.

Világszerte egyre népszerűbb a darts, és ebben óriási szerepe van Luke Littlernek

A darts népszerűsége napjainkban korábban sosem látott magasságokban van, bár a mostani döntő nézettsége elmaradt a tavalyi 3,1 milliós rekordtól a Sky Sportson, az előző tornához képest a vb össznézőszáma 13 százalékkal emelkedett. Nem is csoda, ha a csatorna kész volt mélyen zsebbe nyúlni a közvetítési jogokért: a 2025 februárjában véglegesített szerződés értelmében 125 millió fontot fizettek a jogokat birtokló és a versenyt szervező PDC-nek, a harcba ráadásul az Amazon és a Netflix is beszállt, ami egyrészt mutatja a sportág markeringértékének növekedését, másrészt valószínűleg jócskán fölfelé srófolta a végső árat.