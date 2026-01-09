Deviza
Nagy bajban van a népszerű sportszermárka, felvásárolhatják a kínaiak

A kínai Anta Sports Products megvásárolná a főrészvényes Pinault családtól a birtokukban lévő Puma részvénycsomagot, ha sikerül megállapodni a vételárban. Az ügyben érintett a mexikói színésznő, Salma Hayek is, aki a luxusipari befektetéseiről ismert francia mágnás, Francois-Henri Pinault felesége.
Világgazdaság
2026.01.09, 16:21
Frissítve: 2026.01.09, 16:43

A kínai Anta Sports Products ajánlatot tett az egyre nagyobb nehézségekkel küszködő német sportszergyártó cég, a Puma 29 százalékos részvénycsomagjának megvásárlására a főrészvényes francia Pinault családnak, amelyet a dúsgazdag família az Artemis nevű befektetési holding révén birtokol – adta hírül az Origo.

Puma SE - Annual figures
Kínai cég tett ajánlatot a Puma megvásárlására / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Anta néhány héttel ezelőtt tette meg az ajánlatot, az ügylet azonban elakadt, mert Francois-Henri Pinault, aki egyben a Kering elnöke, azt közölte, hogy magasabb, részvényenként 40 euró feletti ajánlatra számított – értesült az ügyhöz közel álló forrásokból a Reuters, miközben az ajánlat pontos összege nem ismert.

A luxusipari befektetéseiről és csodaszép mexikói színész feleségéről, Salma Hayekről ismert mágnás a többi között a Gucci, a Balenciaga és az Yves Saint-Laurent márkákat magában foglaló Kering révén vált tulajdonossá a Pumában, még 2018-ban, így került az az Artemis égisze alá. 

A német sportszergyártó piaci kapitalizációja az elmúlt egy évben körülbelül 50 százalékkal csökkent, mivel a márka eladásai meredeken zuhantak, és a vásárlók az olyan riválisok termékeihez pártoltak át, mint az Adidas, az On és a Hoka. 

Pozitív hatása lehet a Puma felvásárlásának

Pinault a negatív folyamatok visszafordítására a Pumánál lecserélte a vezérigazgatót, és a megújhodás menedzselését Arthur Hoeldre bízta, aki októberben ismertette válságkezelő stratégiáját.

A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta már rendelkezik tapasztalattal nyugati sport- és életmódmárkák felvásárlásában. 2019-ben pénzügyi befektető partnerével közösen 5,2 milliárd dollárért megszerezte az Amer Sportsot, vele együtt a Salomon és az Arc’teryx márkákat.

Az Artemis Pumában lévő 29 százalékos részesedésének esetleges eladását az elemzők pozitívan értékelik. A teljes cikket itt olvashatja el

 

