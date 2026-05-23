Ismét eladó Magyarország egyik leghíresebb focicsapata – sorsdöntő hetek jönnek
Új, egyfordulós pályázatot ír ki Székesfehérvár Önkormányzata a Fehérvár FC-t működtető gazdasági társaság értékesítésére – olvasható a klub oldalán.
A döntést a város közgyűlése május 22-i ülésén hozta meg, a pályázatok benyújtásának határideje pedig június 15. A cél, hogy a klub hosszú távon stabil, szakmailag és pénzügyileg is megbízható tulajdonoshoz kerüljön.
A városvezetés továbbra is fenntartható és sikeres klubmodell kialakításában érdekelt, ezért az önkormányzat a jövőben is együttműködő partnerként kíván részt venni a klub működésének támogatásában. A részletekről dr. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatta a sajtót a közgyűlést követően.
Egy szezonra vállalt szerep
Székesfehérvár Önkormányzata 2025 júniusában vette át a Videoton FC Fehérvárt működtető kft.-t a korábbi tulajdonostól jelképes, egyforintos vételárért. Már az átvételkor egyértelművé tették: a város nem kívánja közpénzből finanszírozni a profi felnőtt labdarúgást, és legfeljebb egy idény erejéig marad tulajdonos. A klub működéséhez szükséges finanszírozás 2026 harmadik negyedévéig biztosított önkormányzati hozzájárulás nélkül.
Az önkormányzat ezt követően több hónapos előkészítő és helyzetfeltáró munkát végzett, majd 2025 novemberében pályázatot hirdetett a klubot működtető társaság értékesítésére. A kétfordulós eljárás célja az volt, hogy a város minél alaposabban felmérhesse a jelentkezők szakmai hátterét, pénzügyi stabilitását és elkötelezettségét a klub iránt.
Az első pályázati kör azonban eredménytelenül zárult: a közgyűlés 2026 januárjában érvénytelennek nyilvánította az eljárást, ugyanakkor folytatta az egyeztetéseket a korábbi pályázókkal és további hazai, illetve nemzetközi érdeklődőkkel.
Stabil tulajdonost keresnek
A most meghirdetett új pályázat már egyfordulós lesz. Az önkormányzat hangsúlyozta: a közszférára vonatkozó szabályozások mellett az üzleti életben megszokott piaci szempontokat is figyelembe kell venniük, ezért a pályázat nemcsak pénzügyi és jogi garanciákat tartalmaz, hanem szakmai értékelési szempontokat is.
A cél egy olyan befektető megtalálása, aki nemcsak a vételár megfizetését vállalja, hanem hosszú távon biztosítani tudja a klub működésének pénzügyi és szakmai stabilitását is.
Dr. Cser-Palkovics András elmondta: a részletes pályázati kiírás várhatóan május 26-án jelenik meg a város hivatalos honlapján. A pályázatok értékelését követően a városvezetés július 1-jére tervezi annak a közgyűlésnek az összehívását, amely dönthet az új tulajdonos személyéről.
A polgármester szerint az elmúlt hónapokban több érdeklődő is jelezte indulási szándékát, és bíznak abban, hogy valódi verseny alakulhat ki a pályázók között. Mint fogalmazott, a város célja, hogy a Videoton FC Fehérvár „pénzügyileg, szakmailag és jogi értelemben is stabil kezekbe kerüljön”.
A város partner marad
A közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat az üzletrész értékesítése után sem vonul ki teljesen a klub környezetéből. Székesfehérvár továbbra is konstruktív partnerként kíván együttműködni az új tulajdonossal annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható és sikeres működési modell jöjjön létre.
A városvezetés szerint ez nemcsak sport-, hanem identitáskérdés is, hiszen a fehérvári labdarúgás jövője és fejlődése kiemelt jelentőségű Székesfehérvár számára.