Minden idők legnagyobb üzlete lehet a 2026-os futball-világbajnokság: 104 Super Bowl egy hónap alatt – több tízmilliárd dollár bevétel csurranhat

A jövő nyáron az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő labdarúgó-világbajnokság több szempontból is új korszakot nyithat a sportgazdaságban. A 48 csapatosra bővített futballtorna 104 mérkőzésből áll majd, ami több mint 60 százalékos növekedést jelent a korábbi világbajnokságokhoz képest.

Donald Trump amerikai elnök és Gianni Infantino FIFA-elnök a futball legnagyobb trófeájával / Fotó: AFP

A projekt méretét jól érzékelteti Gianni Infantino FIFA-elnök gyakran idézett kijelentése, amely szerint a torna olyan lesz, mintha „104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt” – derült ki az Oeconomus kutatásából.

Több mint negyvenmilliárd dollárral növelheti a világgazdaság teljesítményét

A FIFA és a Kereskedelmi Világszervezet előzetes számításai alapján a világbajnokság összesített globális gazdasági hatása elérheti a 40,9 milliárd dollárt. A közvetlen bevételek meghaladhatják a 10,9 milliárd dollárt, miközben a rendezéshez kapcsolódó beruházások és szolgáltatások több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá.

A várható bevételek jelentősen meghaladják a 2022-es katari világbajnokság hozzávetőleg hétmilliárd dolláros szintjét, ami jól mutatja, hogy a FIFA üzleti modellje új dimenzióba lépett. A növekedés valamennyi fő bevételi forrásnál látványos lesz. A televíziós közvetítési jogok értéke a 2022-es

3,4 milliárd dollárról

4,3 milliárd dollárra

emelkedhet, miközben a szponzorációs bevételek

1,8 milliárd dollárról

2,8 milliárd dollárra

nőhetnek. A legnagyobb ugrás ugyanakkor a mérkőzésnapi bevételeknél várható. A FIFA számításai szerint a jegyeladásokból és a helyszíni költésekből származó bevételek a 2022-es 950 millió dollárról akár hárommilliárd dollárra is emelkedhetnek.

Az Egyesült Államok lesz a legnagyobb nyertes

A három rendező ország között jelentős különbségek mutatkoznak a várható gazdasági hatásokban.

Az abszolút nyertes egyértelműen az Egyesült Államok lehet, amely a 104 mérkőzésből 78-at rendez. A FIFA és a WTO becslése szerint az amerikai gazdaságba összesen 30,5 milliárd dollárnyi többletbevétel áramolhat. A 11 amerikai helyszín egyenként 160 és 620 millió dollár közötti gazdasági többletet realizálhat, ami városonként akár 90–480 millió dolláros nettó hasznot is jelenthet. Kanada 13 mérkőzésnek ad otthont, elsősorban Toronto és Vancouver profitálhat a megnövekedett turizmusból és vendéglátóipari keresletből. Előzetes becslések szerint a világbajnokság összesen 3,8 milliárd kanadai dollárnyi gazdasági hatást generálhat, ugyanakkor az állami kiadások nagysága miatt továbbra is vita tárgya, hogy a nettó társadalmi haszon milyen mértékű lesz. Mexikó szintén 13 találkozót rendez, de a gazdaság méretéhez viszonyítva itt lehet a legnagyobb a hatás. Az országba mintegy hárommilliárd dollárnyi közvetlen bevétel érkezhet, ami a mexikói GDP 0,2–0,5 százalékának felelhet meg. A legnagyobb nyertesek Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey lehetnek.

A FIFA új fegyvere a dinamikus árazás

A 2026-os torna egyik legfontosabb üzleti újítása a jegyértékesítési rendszer átalakítása. A FIFA először alkalmazza teljes körűen az észak-amerikai profi ligákból ismert dinamikus árazást. A rendszer folyamatosan figyeli a keresletet, a mérkőzés jelentőségét, a stadion kihasználtságát és számos egyéb tényezőt, majd ezek alapján módosítja a jegyárakat. A szervezet számára a modell különösen vonzó, mivel a torna iránt példátlan érdeklődés mutatkozik:

a világbajnokságra mintegy 500 millió jegyigénylés érkezett, ami többszöröse a korábbi tornákon tapasztalt keresletnek.

A rendszer ugyanakkor kritikákat is kiváltott. Az elemzők szerint a folyamatos áremelkedés egyre inkább a magasabb jövedelmű szurkolók számára teszi elérhetővé a mérkőzéseket, miközben a hagyományosan erős európai és dél-amerikai drukkerbázis egy része kiszorulhat a stadionokból.