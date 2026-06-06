Tizenötmilliót fizetnek azért, hogy egész nap focit nézz – üvegkockába zárva darálhatja végig az összes meccset egy szerencsés szurkoló

A pozíció hivatalos neve „Chief World Cup Watcher”, vagyis fő vébénéző. A kiválasztott feladata első hallásra álommunkának tűnhet: egy hónapon keresztül végignézni 104 meccset rengeteg pénzért és közben tartalmat gyártani a Fox Sports közösségi felületeire – azonban az még nincs tisztázva, mennyi időt kell a kiválasztottnak egy nap az üvegdobozban töltenie. A nyertes személyét szombaton (magyar idő szerint vasárnap) fogják bejelenteni a New York Yankees–Boston Red Sox baseballmérkőzés élő tévéközvetítése alatt.

Meccsnézés a Times Square-en / Fotó: Marco Rubino / Shutterstock

Több meccsnézésnél – zseniális marketingfogás a Fox részéről

A projekt egyszerre épít a sportőrületre és a folyamatos online jelenlét kultúrájára. A vb alatt várhatóan több százezer ember fordul meg a Times Square környékén, a Fox pedig azt ígéri, hogy ismert sportolók és hírességek is beugranak majd közös meccsnézésre az üvegstúdióba.

A koncepció mögött jóval több van egyszerű marketingfogásnál.

Az elmúlt években a sportközvetítések köré teljes tartalomipar épült: streamerek, reakcióvideók, élő kommentárok és közösségimédia-pillanatok sokszor nagyobb figyelmet kapnak, mint maga a mérkőzés. A Fox Sports most ezt a jelenséget próbálja fizikai formába önteni. Az üvegkocka ugyanis nemcsak stúdió, hanem látványosság is. A szurkoló egyszerre lesz műsorvezető, influenszer és kiállítási tárgy.

A járókelők nemcsak a világbajnokságot nézhetik, hanem azt is, hogyan reagál valaki élőben egy kihagyott tizenegyesre vagy egy drámai hosszabbításra.

Az ötlet ráadásul tökéletesen illeszkedik ahhoz a trendhez, amelyben a média egyre inkább élményeket árul a hagyományos tartalom helyett. A nézők ma már nemcsak meccset akarnak látni, hanem reakciókat, hangulatot és személyes jelenlétet is.

Fotó: DukiPh / Shutterstock

Nagy bejelentés jön

A jelentkezést az Indeed platformján keresztül lehetett beadni, a pályázati időszak pedig május közepén lezárult.

A Fox Sports (amerikai időzóna szerint) június 6-án jelenti be hivatalosan, ki lesz az a szerencsés – vagy éppen rendkívül kitartó – ember, aki vállalja a feladatot.

Bár a hirdetés elsősorban az amerikai piacra szólt, a történet gyorsan bejárta a nemzetközi sajtót is. Nem véletlenül: ritkán fordul elő, hogy valaki gyakorlatilag fizetést kap azért, amit emberek milliói amúgy is ingyen csinálnának otthon a kanapén. A különbség csak annyi, hogy itt a meccsnézésből nyilvános performansz lesz.