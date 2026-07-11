Történelmet írhat a norvég válogatott a vb-n – Haaland földön járó Thorként rajzolja át sportfogadást is, egyre többen bíznak a norvégokban az angolok helyett

A vállalat értékelése szerint Erling Haaland és a norvég válogatott a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetésévé vált a Tippmix-fogadók szemében. A vb során látványosan nőtt a bizalom a skandinávok iránt: míg a torna előtt kevesen számoltak velük, mostanra egyre többen látják bennük azt a csapatot, amely képes lehet felborítani a papírformát. A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik, a Szerencsejáték Zrt. ezekről közölt adatokat.

Erling Haaland egyre népszerűbb a sportfogadók körében, mind többen számítanak az angolok elleni gólszerzésére a Szerencsejáték Zrt. szerint

Fotó: Alizada Studios / Shutterstock

Haaland még nem ért fel a fogadási csúcsra, de folyamatosan halad felfelé

Norvégia a világbajnokság rajtja előtt 35,00-ös oddsal szerepelt a végső győzelemre, jelenleg már 17,00-szeres szorzón fogadható a tornagyőzelmük.

Most a fogadók 3,5 százaléka számít arra, hogy Haalandék végül a világbajnoki trófeát is elhódítják.

Haaland egyéni esélyei szintén erősödtek. A fogadók 4,5 százaléka arra számít, hogy a norvég klasszis zárja a tornát a góllövőlista élén.

Bár ezen a piacon továbbra is

Lionel Messi számít a legnagyobb favoritnak, és

Kylian Mbappé is megelőzi a norvég csatárt az esélyességi rangsorban,

azonban Haaland pozíciója folyamatosan erősödik, a kezdeti, akár 17,00-s szorzóról 8,50-re csökkent az odds a norvég menetelésével. Haaland sikerére a vb során többen is fogadtak, egy tippelő kétszer 35 ezer forintos téttel eltalálta, hogy a norvég sztár duplázni fog a brazilok ellen, ezzel pedig 385 ezer forintot nyert.

Haaland és Kane párbaja lehet a ma esti mérkőzés

A mai esti Norvégia–Anglia mérkőzés előtt a fogadók szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy Erling Haaland betalálhat.

A gólszerzői piacon a tippek 64 százaléka a norvég sztár nevére érkezett, ami toronymagasan a legmagasabb arány a mezőnyben.

Az angolok kiemelt játékosa, Harry Kane ehhez képest jócskán lemarad, a csatár góljára mindössze a fogadók 21 százaléka számít. Ami viszont a végeredményt illeti, már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.

A fogadók 40 százaléka vár angol győzelmet, míg Norvégia is 35 százalékon áll, a tippelők 25 százaléka pedig döntetlenre számít.

Vagyis hiába Anglia a szűk favorit, Haalandék egyáltalán nem számítanak esélytelennek a játékosok szemében.