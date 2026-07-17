Szoboszlai Dominik elárulta, melyik volt élete három legnagyobb napja
Nem utazhatott a futball vb-re, pedig sokan reménykedtek, hogy ott láthatják. Szoboszlai Dominik százmillió eurót ér, és a vasárnapi vb-döntőn csak két olyan játékos játszhat, akiket nála többre taksálnak, de hiába fizetné ki érte bárki a vaskos összeget. A magyar válogatott játékos pénteken hosszútávú szerződést kötött eddigi csapatával, a Liverpoollal, amelynek 20 bajnoki címe közül az utolsó megszerzésében ő is oroszlánrészt vállalt.
Szoboszlai Dominik három legnagyobb napja
A 25-éves játékosnak, a liverpooli közönség nagy kedvencének még két év volt hátra a szerződéséből, de magasabbra tette a lécet. A Sky Sport News jelentése szerint öt évre írt alá, 2031-ig. A támadó középpályás a Liverpoollal a 2024/25-ös szezonban bajnok lett, a csapat számára kevésbé sikeres múlt szezonban pedig az év játékosának választották.
A klubhoz 2023. júliusában igazolt az RB Leipzigből. Oda a Red Bull Salzburgból került, ahol egy évig az ugyancsak kiemelkedő tehetségű Erling Haaland csapatgtársa volt.
„Ez talán életem egyik legnagyobb napja” – mondta a Liverpoolfc.com-nak a nyolcas mezszámú játékos az aláírást követően.
Van azért néhány, amely megelőzi: valószínűleg az első az volt, amikor aláírtam a Liverpoolhoz, és természetesen az is, amikor megszületett a gyermekem. De a labdarúgó-pályafutásomban ez mindenképpen benne van az első háromban.
– mondta, majd hozzátette: "Nagyon boldog vagyok. Alig várom, hogy újra, újra és újra pályára léphessek. Egyszerűen örülök, hogy itt lehetek, ahogyan azt már sokszor elmondtam."
Jó úton van a klublegendává válás felé
A klubportál emlékeztet:
- Szoboszlai eddig valamennyi sorozatot figyelembe véve 147 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és 28 gólt szerzett.
- Első anfieldi idényében megnyerte a Ligakupát, majd a 2024–2025-ös szezonban a Premier League bajnoki címének megszerzésében is kulcsszerepet játszott.
- Szoboszlai az elmúlt idényben nyújtotta eddigi legeredményesebb egyéni teljesítményét a Vörösöknél: 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.
A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlai belefér a világ első 20 legértékesebb játékosa közé, akik közül 12-en még versenyben vannak a vb-n, azaz pályára léphetnek az angol-francia bronzmérkőzésen, vagy az argentin-spanyol döntőn. A döntőn azonban csak két nála értékesebb játékos szerepelhet, a harmadik, az argentin Julián Álvarez ára nem magasabb Szoboszlaiénál.
A Transfermarkt szerint a Top20 játékos, klubjukkal és értékükkel:
|1
|Lamine Yamal
|Barcelona
|€200m
|2
|Erling Haaland
|Manchester City
|€200m
|3
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|€180m
|4
|Pedri
|Barcelona
|€150m
|5
|Michael Olise
|Bayern Munich
|€150m
|6
|João Neves
|Paris Saint-Germain
|€140m
|7
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|€140m
|8
|Vitinha
|Paris Saint-Germain
|€140m
|9
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|€130m
|10
|Désiré Doué
|Paris Saint-Germain
|€120m
|11
|Declan Rice
|Arsenal
|€120m
|12
|Bukayo Saka
|Arsenal
|€110m
|13
|Florian Wirtz
|Liverpool
|€100m
|14
|Jamal Musiala
|Bayern Munich
|€100m
|15
|Cole Palmer
|Chelsea
|€100m
|16
|Moisés Caicedo
|Chelsea
|€100m
|17
|William Saliba
|Arsenal
|€100m
|18
|Dominik Szoboszlai
|Liverpool
|€100m
|19
|Julián Álvarez
|Atlético Madrid
|€100m
|20
|Ousmane Dembélé
|Paris Saint-Germain
|€100m