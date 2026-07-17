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Premier League
Szoboszlai Dominik
Liverpool FC
Transfermarkt
szerződés

Szoboszlai Dominik elárulta, melyik volt élete három legnagyobb napja

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Csak ketten vannak nála értékesebbek azhok közül, akik pályára léphetnek a futball vb vasárnapi döntőjében. Szoboszlai Dominik, aki nem utazhatott a vb-re, százmillió eurót kóstál, de nincs a piacon: pénteken hosszútávú szerződést írt alá eddigi klubcsapatával, a Liverpool FC-vel, és utána azt is elárulta, mi volt a három legszebb nap az életében.
Pető Sándor
2026.07.17, 18:27
Frissítve: 2026.07.17, 18:31

Nem utazhatott a futball vb-re, pedig sokan reménykedtek, hogy ott láthatják. Szoboszlai Dominik százmillió eurót ér, és a vasárnapi vb-döntőn csak két olyan játékos játszhat, akiket nála többre taksálnak, de hiába fizetné ki érte bárki a vaskos összeget. A magyar válogatott játékos pénteken hosszútávú szerződést kötött eddigi csapatával, a Liverpoollal, amelynek 20 bajnoki címe közül az utolsó megszerzésében ő is oroszlánrészt vállalt.

Szoboszlai Dominik elárulta, melyik volt élete három legnagyobb napja, miután hosszútávú szerződést kötött csapatával
Szoboszlai Dominik elárulta, melyik volt élete három legnagyobb napja, miután hosszútávú szerződést kötött csapatával  Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik három legnagyobb napja

A 25-éves játékosnak, a liverpooli közönség nagy kedvencének még két év volt hátra a szerződéséből, de magasabbra tette a lécet. A Sky Sport News jelentése szerint öt évre írt alá, 2031-ig. A támadó középpályás a Liverpoollal a 2024/25-ös szezonban bajnok lett, a csapat számára kevésbé sikeres múlt szezonban pedig az év játékosának választották. 

A klubhoz 2023. júliusában igazolt az RB Leipzigből. Oda a Red Bull Salzburgból került, ahol egy évig az ugyancsak kiemelkedő tehetségű Erling Haaland csapatgtársa volt.

„Ez talán életem egyik legnagyobb napja” – mondta a Liverpoolfc.com-nak a nyolcas mezszámú játékos az aláírást követően.

Van azért néhány, amely megelőzi: valószínűleg az első az volt, amikor aláírtam a Liverpoolhoz, és természetesen az is, amikor megszületett a gyermekem. De a labdarúgó-pályafutásomban ez mindenképpen benne van az első háromban.

– mondta, majd hozzátette: "Nagyon boldog vagyok. Alig várom, hogy újra, újra és újra pályára léphessek. Egyszerűen örülök, hogy itt lehetek, ahogyan azt már sokszor elmondtam."

Mo Szalah, a korábbi klublegenda távozott, Szoboszlainak most  esélye nyílik, hogy ő vegy át a helyét Fotó: AFP

Jó úton van a klublegendává válás felé

A klubportál emlékeztet: 

  • Szoboszlai eddig valamennyi sorozatot figyelembe véve 147 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és 28 gólt szerzett. 
  • Első anfieldi idényében megnyerte a Ligakupát, majd a 2024–2025-ös szezonban a Premier League bajnoki címének megszerzésében is kulcsszerepet játszott. 
  • Szoboszlai az elmúlt idényben nyújtotta eddigi legeredményesebb egyéni teljesítményét a Vörösöknél: 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlai belefér a világ első 20 legértékesebb játékosa közé, akik közül 12-en még versenyben vannak a vb-n, azaz pályára léphetnek az angol-francia bronzmérkőzésen, vagy az argentin-spanyol döntőn. A döntőn azonban csak két nála értékesebb játékos szerepelhet, a harmadik, az argentin Julián Álvarez ára nem magasabb Szoboszlaiénál.

A Transfermarkt szerint a Top20 játékos, klubjukkal és értékükkel:

1Lamine YamalBarcelona€200m
2Erling HaalandManchester City€200m
3Kylian MbappéReal Madrid€180m
4PedriBarcelona€150m
5Michael OliseBayern Munich€150m
6João NevesParis Saint-Germain€140m
7Vinícius JúniorReal Madrid€140m
8VitinhaParis Saint-Germain€140m
9Jude BellinghamReal Madrid€130m
10Désiré DouéParis Saint-Germain€120m
11Declan RiceArsenal€120m
12Bukayo SakaArsenal€110m
13Florian WirtzLiverpool€100m
14Jamal MusialaBayern Munich€100m
15Cole PalmerChelsea€100m
16Moisés CaicedoChelsea€100m
17William SalibaArsenal€100m
18Dominik SzoboszlaiLiverpool€100m
19Julián ÁlvarezAtlético Madrid€100m
20Ousmane DembéléParis Saint-Germain€100m

 

 

 

 

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