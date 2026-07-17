Nem utazhatott a futball vb-re, pedig sokan reménykedtek, hogy ott láthatják. Szoboszlai Dominik százmillió eurót ér, és a vasárnapi vb-döntőn csak két olyan játékos játszhat, akiket nála többre taksálnak, de hiába fizetné ki érte bárki a vaskos összeget. A magyar válogatott játékos pénteken hosszútávú szerződést kötött eddigi csapatával, a Liverpoollal, amelynek 20 bajnoki címe közül az utolsó megszerzésében ő is oroszlánrészt vállalt.

Szoboszlai Dominik elárulta, melyik volt élete három legnagyobb napja, miután hosszútávú szerződést kötött csapatával Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik három legnagyobb napja

A 25-éves játékosnak, a liverpooli közönség nagy kedvencének még két év volt hátra a szerződéséből, de magasabbra tette a lécet. A Sky Sport News jelentése szerint öt évre írt alá, 2031-ig. A támadó középpályás a Liverpoollal a 2024/25-ös szezonban bajnok lett, a csapat számára kevésbé sikeres múlt szezonban pedig az év játékosának választották.

A klubhoz 2023. júliusában igazolt az RB Leipzigből. Oda a Red Bull Salzburgból került, ahol egy évig az ugyancsak kiemelkedő tehetségű Erling Haaland csapatgtársa volt.

„Ez talán életem egyik legnagyobb napja” – mondta a Liverpoolfc.com-nak a nyolcas mezszámú játékos az aláírást követően.

Van azért néhány, amely megelőzi: valószínűleg az első az volt, amikor aláírtam a Liverpoolhoz, és természetesen az is, amikor megszületett a gyermekem. De a labdarúgó-pályafutásomban ez mindenképpen benne van az első háromban.

– mondta, majd hozzátette: "Nagyon boldog vagyok. Alig várom, hogy újra, újra és újra pályára léphessek. Egyszerűen örülök, hogy itt lehetek, ahogyan azt már sokszor elmondtam."

Mo Szalah, a korábbi klublegenda távozott, Szoboszlainak most esélye nyílik, hogy ő vegy át a helyét Fotó: AFP

Jó úton van a klublegendává válás felé

A klubportál emlékeztet:

Szoboszlai eddig valamennyi sorozatot figyelembe véve 147 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben, és 28 gólt szerzett.

Első anfieldi idényében megnyerte a Ligakupát, majd a 2024–2025-ös szezonban a Premier League bajnoki címének megszerzésében is kulcsszerepet játszott.

Szoboszlai az elmúlt idényben nyújtotta eddigi legeredményesebb egyéni teljesítményét a Vörösöknél: 53 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

A Transfermarkt adatai szerint Szoboszlai belefér a világ első 20 legértékesebb játékosa közé, akik közül 12-en még versenyben vannak a vb-n, azaz pályára léphetnek az angol-francia bronzmérkőzésen, vagy az argentin-spanyol döntőn. A döntőn azonban csak két nála értékesebb játékos szerepelhet, a harmadik, az argentin Julián Álvarez ára nem magasabb Szoboszlaiénál.