Váratlan jelölttel puccsolná meg az európai fociszövetség a focivébét eladni akaró Infantinót – kitört a háború a FIFA és az UEFA között
Az európai labdarúgás irányító szervezete, az UEFA rendkívüli egyeztetést hívott össze 55 tagországának részvételével annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítson ki a jelenlegi FIFA-elnök Gianni Infantino törekvéseivel kapcsolatban. A Politico értesülése szerint a megbeszéléseken még a következő világbajnokság esetleges bojkottja is napirendre kerülhet. A vita középpontjában Infantino javaslata áll, amely szerint a FIFA külső befektetőknek értékesítene részesedést a világbajnokság kereskedelmi hasznosításából. A terv egyik legnagyobb kedvezményezettje egy olyan befektetési társaság lehet, amely kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnök családjával, ami tovább fokozta az európai politikusok és sportvezetők aggodalmait.
Kihívót kaphat a FIFA-elnök: Al-Khelaifi neve egyre gyakrabban kerül elő
A lap értesülései szerint eközben az európai futballvezetők azon is dolgoznak, hogy valódi kihívót állítsanak Infantinóval szemben, aki 2027 márciusában harmadik teljes elnöki ciklusáért indulhat. Három magas rangú nemzetközi futballvezető szerint a múlt havi klubvilágbajnokság óta zajló háttéregyeztetéseken Nasser al-Khelaifi neve került elő a legkomolyabb alternatívaként.
A katari sportvezető egyszerre tölti be a francia Paris Saint-Germain elnöki tisztségét, vezeti az Európai Klubszövetséget (ECA), valamint a Közel-Kelet egyik legnagyobb sportmédiai vállalatának, a beIN Media Groupnak az elnöke is.
Az elmúlt évtizedben a földgázban gazdag Katar jelentősen növelte nemzetközi befolyását. Az ország közvetítő szerepet vállalt számos geopolitikai konfliktusban – Afganisztántól és Gázától kezdve Ukrajnán át Szudánig –, miközben egyaránt fenntartotta kapcsolatait az Egyesült Államokkal és Iránnal.
A 2022-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése ennek a hosszú távú sportstratégiának volt a csúcspontja, amelyet jelentős állami befektetések tápláltak.
Európa egyik legbefolyásosabb sportvezetője
Al-Khelaifi az európai labdarúgás egyik legerősebb üzleti szereplőjének számít. Katar pénzügyi hátterére támaszkodva olyan időszakban irányította a Paris Saint-Germaint, amely során a klub Európa meghatározó csapataivá emelkedett. Nevéhez fűződik az Európai Klubszövetség stabilizálása is 2021-ben, amikor tizenkét elitklub megpróbálta létrehozni az Európai Szuperligát, ami alapjaiban rendezte volna át a kontinens futballstruktúráját.
A sportvezető ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy érdekelné a FIFA elnöki tisztsége. Szóvivője nemrég közölte: Nasser al-Khelaifinek „semmilyen ambíciója, szándéka vagy érdeklődése nincs” a pozíció iránt, és továbbra is a nemzetközi, illetve európai labdarúgás intézményeit kívánja támogatni. Egy, a FIFA terveit szorosan figyelemmel kísérő uniós tisztviselő ugyanakkor úgy fogalmazott: „Minden körülmény adott. Más kérdés, hogy végül vállalja-e a jelölést.”
Húszmilliárd dollárra értékelnék a FIFA üzleti jogait
Infantino még a legutóbbi szerdán ismertette részletesen elképzelését a FIFA tagszövetségeivel. A terv szerint létrejönne egy új vállalat, a FIFA Forward Enterprise, amely a szervezet versenysorozatainak valamennyi kereskedelmi jogát kezelné.
Az új társasághoz kerülnének többek között
- a televíziós közvetítési jogok,
- a szponzoráció,
- a jegyértékesítés,
- a licencbevételek, és
- minden kapcsolódó üzleti tevékenység.
A legvitatottabb elem szerint a FIFA a vállalat 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítené, ami mintegy 20 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene.
A vezető befektető szerepére Joshua Kushner kockázatitőke-befektető cége készül, aki Jared Kushner – Donald Trump vejének és korábbi tanácsadójának – testvére. Ez újabb bizonyítéka lehet annak, hogy az amerikai elnök befolyása a nemzetközi labdarúgás irányításában is erősödik.
A FIFA hangsúlyozza, hogy az irányítás továbbra is a szervezet kezében maradna, a befektetők kizárólag kisebbségi részesedést szereznének.
Az ügylet ugyanakkor több milliárd dollárnyi friss forrást biztosítana, amelyet a FIFA ígérete szerint visszaforgatnának a világ labdarúgásának fejlesztésébe.
Milliárdokat ígérnek a tagszövetségeknek
Infantino szerint a sportág növekvő kereskedelmi értékéből jelenleg túl kevés jut el azokhoz a régiókhoz és szervezetekhez, amelyeknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Úgy véli, ennek kiaknázásához új pénzügyi és üzleti szakértelemre van szükség.
A támogatás megszerzése érdekében a FIFA jelentősen megemelné fejlesztési programjának finanszírozását is.
Ha a 211 tagszövetség többsége elfogadja a tervet, minden tagország egyszeri, legfeljebb 20 millió dolláros támogatásra válhat jogosulttá, emellett a következő években magasabb rendszeres kifizetésekre is számíthat.
Infantino már az áprilisi vancouveri FIFA-kongresszuson jelezte, hogy 2027-ben újabb négyéves ciklusra kíván pályázni.
Infantino és Donald Trump szoros kapcsolata különösen érzékeny téma Európában. A hónap elején Trump közbenjárására sikerült feloldani egy kulcsfontosságú amerikai játékos klubvilágbajnoki eltiltását, ami komoly politikai visszhangot váltott ki.
Ezt követően az Európai Parlament 90 képviselője két levélben is bírálta a FIFA vezetését, arra figyelmeztetve, hogy az ilyen lépések veszélyeztethetik a szervezet politikai semlegességét.