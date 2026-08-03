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FIFA

Váratlan jelölttel puccsolná meg az európai fociszövetség a focivébét eladni akaró Infantinót – kitört a háború a FIFA és az UEFA között

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Az európai labdarúgás vezetői egyre komolyabban fontolgatják, hogy katari sportvezetőt indítanak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) éléért folyó jövő évi választáson, miután Gianni Infantino elnök a világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges értékesítésére vonatkozó terve jelentős ellenállást váltott ki Európában. A háttérben már Nasser al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain elnökének neve is felmerült lehetséges kihívóként a FIFA élére.
VG
2026.08.03, 12:26

Az európai labdarúgás irányító szervezete, az UEFA rendkívüli egyeztetést hívott össze 55 tagországának részvételével annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítson ki a jelenlegi FIFA-elnök Gianni Infantino törekvéseivel kapcsolatban. A Politico értesülése szerint a megbeszéléseken még a következő világbajnokság esetleges bojkottja is napirendre kerülhet. A vita középpontjában Infantino javaslata áll, amely szerint a FIFA külső befektetőknek értékesítene részesedést a világbajnokság kereskedelmi hasznosításából. A terv egyik legnagyobb kedvezményezettje egy olyan befektetési társaság lehet, amely kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnök családjával, ami tovább fokozta az európai politikusok és sportvezetők aggodalmait.

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Nagy változások jöhetneka FIFA-nál, és nem csak a jelenlegi elnök üzleti elképzelései miatt (illusztráció)
Fotó: Bing Guan

Kihívót kaphat a FIFA-elnök: Al-Khelaifi neve egyre gyakrabban kerül elő

A lap értesülései szerint eközben az európai futballvezetők azon is dolgoznak, hogy valódi kihívót állítsanak Infantinóval szemben, aki 2027 márciusában harmadik teljes elnöki ciklusáért indulhat. Három magas rangú nemzetközi futballvezető szerint a múlt havi klubvilágbajnokság óta zajló háttéregyeztetéseken Nasser al-Khelaifi neve került elő a legkomolyabb alternatívaként.

A katari sportvezető egyszerre tölti be a francia Paris Saint-Germain elnöki tisztségét, vezeti az Európai Klubszövetséget (ECA), valamint a Közel-Kelet egyik legnagyobb sportmédiai vállalatának, a beIN Media Groupnak az elnöke is.

Az elmúlt évtizedben a földgázban gazdag Katar jelentősen növelte nemzetközi befolyását. Az ország közvetítő szerepet vállalt számos geopolitikai konfliktusban – Afganisztántól és Gázától kezdve Ukrajnán át Szudánig –, miközben egyaránt fenntartotta kapcsolatait az Egyesült Államokkal és Iránnal.

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Nasser al-Khelaifi-t sokan a FIFA lehetséges következő elnökének tartják
Fotó: Victor Velter /  Shutterstock

A 2022-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése ennek a hosszú távú sportstratégiának volt a csúcspontja, amelyet jelentős állami befektetések tápláltak.

Európa egyik legbefolyásosabb sportvezetője

Al-Khelaifi az európai labdarúgás egyik legerősebb üzleti szereplőjének számít. Katar pénzügyi hátterére támaszkodva olyan időszakban irányította a Paris Saint-Germaint, amely során a klub Európa meghatározó csapataivá emelkedett. Nevéhez fűződik az Európai Klubszövetség stabilizálása is 2021-ben, amikor tizenkét elitklub megpróbálta létrehozni az Európai Szuperligát, ami alapjaiban rendezte volna át a kontinens futballstruktúráját.

A sportvezető ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy érdekelné a FIFA elnöki tisztsége. Szóvivője nemrég közölte: Nasser al-Khelaifinek „semmilyen ambíciója, szándéka vagy érdeklődése nincs” a pozíció iránt, és továbbra is a nemzetközi, illetve európai labdarúgás intézményeit kívánja támogatni. Egy, a FIFA terveit szorosan figyelemmel kísérő uniós tisztviselő ugyanakkor úgy fogalmazott: „Minden körülmény adott. Más kérdés, hogy végül vállalja-e a jelölést.”

Húszmilliárd dollárra értékelnék a FIFA üzleti jogait

Infantino még a legutóbbi szerdán ismertette részletesen elképzelését a FIFA tagszövetségeivel. A terv szerint létrejönne egy új vállalat, a FIFA Forward Enterprise, amely a szervezet versenysorozatainak valamennyi kereskedelmi jogát kezelné.

Az új társasághoz kerülnének többek között 

  • a televíziós közvetítési jogok, 
  • a szponzoráció, 
  • a jegyértékesítés, 
  • a licencbevételek, és 
  • minden kapcsolódó üzleti tevékenység.

A legvitatottabb elem szerint a FIFA a vállalat 20 százalékát magánbefektetőknek értékesítené, ami mintegy 20 milliárd dolláros vállalatértéket jelentene.

A vezető befektető szerepére Joshua Kushner kockázatitőke-befektető cége készül, aki Jared Kushner – Donald Trump vejének és korábbi tanácsadójának – testvére. Ez újabb bizonyítéka lehet annak, hogy az amerikai elnök befolyása a nemzetközi labdarúgás irányításában is erősödik.

A FIFA hangsúlyozza, hogy az irányítás továbbra is a szervezet kezében maradna, a befektetők kizárólag kisebbségi részesedést szereznének. 

Az ügylet ugyanakkor több milliárd dollárnyi friss forrást biztosítana, amelyet a FIFA ígérete szerint visszaforgatnának a világ labdarúgásának fejlesztésébe.

Milliárdokat ígérnek a tagszövetségeknek

Infantino szerint a sportág növekvő kereskedelmi értékéből jelenleg túl kevés jut el azokhoz a régiókhoz és szervezetekhez, amelyeknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Úgy véli, ennek kiaknázásához új pénzügyi és üzleti szakértelemre van szükség.

A támogatás megszerzése érdekében a FIFA jelentősen megemelné fejlesztési programjának finanszírozását is.

 Ha a 211 tagszövetség többsége elfogadja a tervet, minden tagország egyszeri, legfeljebb 20 millió dolláros támogatásra válhat jogosulttá, emellett a következő években magasabb rendszeres kifizetésekre is számíthat.

Infantino már az áprilisi vancouveri FIFA-kongresszuson jelezte, hogy 2027-ben újabb négyéves ciklusra kíván pályázni.

Infantino és Donald Trump szoros kapcsolata különösen érzékeny téma Európában. A hónap elején Trump közbenjárására sikerült feloldani egy kulcsfontosságú amerikai játékos klubvilágbajnoki eltiltását, ami komoly politikai visszhangot váltott ki.

Ezt követően az Európai Parlament 90 képviselője két levélben is bírálta a FIFA vezetését, arra figyelmeztetve, hogy az ilyen lépések veszélyeztethetik a szervezet politikai semlegességét.

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