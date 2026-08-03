Váratlan jelölttel puccsolná meg az európai fociszövetség a focivébét eladni akaró Infantinót – kitört a háború a FIFA és az UEFA között

Az európai labdarúgás irányító szervezete, az UEFA rendkívüli egyeztetést hívott össze 55 tagországának részvételével annak érdekében, hogy közös álláspontot alakítson ki a jelenlegi FIFA-elnök Gianni Infantino törekvéseivel kapcsolatban. A Politico értesülése szerint a megbeszéléseken még a következő világbajnokság esetleges bojkottja is napirendre kerülhet. A vita középpontjában Infantino javaslata áll, amely szerint a FIFA külső befektetőknek értékesítene részesedést a világbajnokság kereskedelmi hasznosításából. A terv egyik legnagyobb kedvezményezettje egy olyan befektetési társaság lehet, amely kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnök családjával, ami tovább fokozta az európai politikusok és sportvezetők aggodalmait.

Nagy változások jöhetneka FIFA-nál, és nem csak a jelenlegi elnök üzleti elképzelései miatt (illusztráció)

Fotó: Bing Guan

Kihívót kaphat a FIFA-elnök: Al-Khelaifi neve egyre gyakrabban kerül elő

A lap értesülései szerint eközben az európai futballvezetők azon is dolgoznak, hogy valódi kihívót állítsanak Infantinóval szemben, aki 2027 márciusában harmadik teljes elnöki ciklusáért indulhat. Három magas rangú nemzetközi futballvezető szerint a múlt havi klubvilágbajnokság óta zajló háttéregyeztetéseken Nasser al-Khelaifi neve került elő a legkomolyabb alternatívaként.

A katari sportvezető egyszerre tölti be a francia Paris Saint-Germain elnöki tisztségét, vezeti az Európai Klubszövetséget (ECA), valamint a Közel-Kelet egyik legnagyobb sportmédiai vállalatának, a beIN Media Groupnak az elnöke is.

Az elmúlt évtizedben a földgázban gazdag Katar jelentősen növelte nemzetközi befolyását. Az ország közvetítő szerepet vállalt számos geopolitikai konfliktusban – Afganisztántól és Gázától kezdve Ukrajnán át Szudánig –, miközben egyaránt fenntartotta kapcsolatait az Egyesült Államokkal és Iránnal.

Nasser al-Khelaifi-t sokan a FIFA lehetséges következő elnökének tartják

Fotó: Victor Velter / Shutterstock

A 2022-es labdarúgó-világbajnokság megrendezése ennek a hosszú távú sportstratégiának volt a csúcspontja, amelyet jelentős állami befektetések tápláltak.

Európa egyik legbefolyásosabb sportvezetője Al-Khelaifi az európai labdarúgás egyik legerősebb üzleti szereplőjének számít. Katar pénzügyi hátterére támaszkodva olyan időszakban irányította a Paris Saint-Germaint, amely során a klub Európa meghatározó csapataivá emelkedett. Nevéhez fűződik az Európai Klubszövetség stabilizálása is 2021-ben, amikor tizenkét elitklub megpróbálta létrehozni az Európai Szuperligát, ami alapjaiban rendezte volna át a kontinens futballstruktúráját. A sportvezető ugyanakkor hivatalosan cáfolta, hogy érdekelné a FIFA elnöki tisztsége. Szóvivője nemrég közölte: Nasser al-Khelaifinek „semmilyen ambíciója, szándéka vagy érdeklődése nincs” a pozíció iránt, és továbbra is a nemzetközi, illetve európai labdarúgás intézményeit kívánja támogatni. Egy, a FIFA terveit szorosan figyelemmel kísérő uniós tisztviselő ugyanakkor úgy fogalmazott: „Minden körülmény adott. Más kérdés, hogy végül vállalja-e a jelölést.”

Húszmilliárd dollárra értékelnék a FIFA üzleti jogait

Infantino még a legutóbbi szerdán ismertette részletesen elképzelését a FIFA tagszövetségeivel. A terv szerint létrejönne egy új vállalat, a FIFA Forward Enterprise, amely a szervezet versenysorozatainak valamennyi kereskedelmi jogát kezelné.