„A magyarok érdeklődése a közösségi finanszírozás iránt nőtt az utóbbi években, bár még mindig nagyon kevesen tudnak róla. Míg az Egyesült Államokban a lakosság 60-70 százaléka ismeri ezt a fogalmat, addig itthon ez a szám 10-15. A két legnagyobb nemzetközi szereplőnek, a Kickstarternek és az Indiegogónak, illetve most már a Brancsnak köszönhetően azonban egyre többen vesznek részt termékcélú közösségi finanszírozási projektekben és vásárolnak ilyen módon: tudatosan, ellenőrzött helyről, hazai vállalkozótól” – mondta a Világgazdaságnak Kövesdi Gábor, a Brancs alapítója.

A közösségi szexről szóló One more like című magyar film elkészítéséhez szükséges tőkét tíz munkanap alatt összedobták a befektetők

Fotó: One More Like / Brancs

Magyarország első hazai közönségre szabott online piacterén az ötletek a közösség segítségével és támogatásával, vagyis pénzgyűjtéssel valósulnak meg. A platform az üzleti projektek mellett jótékony céloknak is nyilvánosságot biztosít, így a fontos társadalmi ügyek is nagyobb visszhangot kaphatnak. Ilyen a közösségi szexről szóló One more like című film, amelyre a szükséges tőkét tíz munkanap alatt összedobták a befektetők.

A 2022 májusa óta működő Brancson futó kampányok csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha az adott időszakon belül elérték a kitűzött célösszeget. Ha ez nem teljesül, a vásárlók visszakapják a befizetett pénzt, de dönthetnek úgy is, hogy egy másik koncepciót támogatnak vele.

A legfontosabb az edukáció, hogy minél többen megértsék a közösségi finanszírozás előnyeit, a vállalkozók és a vevők is. Az elmúlt egy év alatt 1500 projekt jelentkezett nálunk, ebből 80-at tudtunk elindítani.

„De a sikeres tőkegyűjtő kampányunk után ezt a számot szeretnénk gyorsan felfelé tornászni, a cél, hogy évi sok száz aktív legyen belőlük” – jegyezte meg Kövesdi, hozzátéve, minél szélesebb körben ismerté akarnak válni hazánkban.

Ebben segíthet az ismert üzletember, angyalbefektető, az RTL-en futó Cápák között című show-műsor állandó szereplője, Balogh Péter is, akinek újonnan indított cége, az STRT is csatlakozott a Brancshoz.

„Rengeteg startupba akarunk a hazai piacon befektetni és utána régiósra nőni. A Brancs egy olyan vállalkozói közösség, amely abban segít a vállalkozóknak, hogy a projektjeikre pénzt tudjanak összegyűjteni másoktól. A tőkeportál pedig egy közösségi tőkefinanszírozási platform, amelynek az a lényege, hogy bárki befektethet akár kis összeget is egy induló vállalkozásba, és cserébe tulajdonrésze lesz benne” – mutatott rá Balogh, aki mellett a magyar startupszcéna olyan ismert alakjai is vezető invesztorok lettek a Brancson, mint Csillag Péter, Verő Barbara vagy Szakacsits Szabolcs.

Kövesdi Gábor eközben arról beszélt, hogy az oldalukon eddig közel 50 millió forintos forgalom valósult meg, amelyből mintegy 40 milliót a sikeres kampányokra költöttek. A sikertelenekre a maradék 10 milliót a vevők, támogatók visszakapták.

„Vannak és voltak nagyon különleges projektek, bizonyos szempontból mindegyikük megállná a helyét a világ bármely táján. De a leginnovatívabb és legnépszerűbb kampányok közé talán az újrahasznosított PET-palackokból 3D-nyomtatóhoz alapanyagot készítő Refilamer, a digitális névjegykártyát forradalmasító Urilcard és a felnőttszörpöt kitaláló, azóta három Cápát is fogó Cseles tartozik, amelyekkel még találkozunk külföldön is szerintem” – magyarázta a Brancs-alapító.

A közösségi piactér megálmodói szeretnék megközelíteni a 100 millió forintos forgalmat első teljes üzleti évükben, december végére pedig a havi 2 milliós direkt árbevételt célozták meg.

Kövesdi szerint a közös pont talán a vállalkozni akarás: elsősorban azok keresik meg őket, akik a piacon akarják megméretni magukat, és örülnek, hogy velük egy kicsit csökkenteni tudják a kockázataikat, miközben képesek validálni az ötleteiket. A Brancson több projekt fut, ezek közül a legtöbb gasztronómiai, agrár-, kézműves- és szórakoztatóipari, de vannak technológiai és társadalmi, nonprofit kampányok is.

„Akik nálunk vásárolnak vagy támogatást nyújtanak, fogalom szerint nem befektetnek. Azért éri meg nekik, mert ezáltal elsőként juthatnak hozzá úttörő termékekhez, szolgáltatásokhoz, ráadásul a legtöbb esetben kedvező, bevezető áron. Nem mellékesen hozzájárulhatnak egy ötlet megvalósításához, egy vállalkozás elindításához” – fogalmazott Kövesdi Gábor.

