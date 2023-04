Lightyear néven új befektetési platform indul Magyarországon – tudatta a Világgazdasággal a TransferWise korábbi dolgozója, Martin Sokk és Mihkel Aamer által alapított észt startup. A balti duó olyan felületet hozott létre, amelyen a felhasználó a többdevizás számlákat kombinálva korlátlan hozzáférést kap a globális tőzsdékhez és Európa-szerte rejtett díjak nélkül, valós árfolyamon fektethet be.

A startup eddig 35 millió dollár (12,15 milliárd forint) tőkét vont be, a Lightspeed Venture Partners mellett a brit milliárdost, Richard Bransont is a befektetői között tudhatja.

A Lightyear felhasználóbarát platformja egyszerűvé teszi a befektetést a globális tőzsdepiacon.

Fotó: Lightyear

Sokk és Aamer 2020 nyarán jött rá, hogy a kontinensen a befektetések még mindig nehezen elérhetők a lakosság nagy részének. Ha a nemzetközi piacokhoz szerettek volna hozzáférni, különféle költségekkel szembesültek, például tranzakciós és letétkezelési, de leginkább rejtett devizaátváltási díjakkal. Kapóra jött az ötlet, hogy a Wise-nál eltöltött idő alatt egyszer már megszüntették a külföldre történő pénzutalás problémáit, így a befektetésekkel kapcsolatban is hasonlóan jártak el.

A Lightyear csapata olyan fintech óriások volt alkalmazottjaiból áll, mint a Wise, a Robinhood vagy a Revolut. A cég 2022 júliusában indult az eurózónában, és azóta egyre nagyobb az érdeklődés iránta hazánkban is, ahol már mintegy ötszázan iratkoztak fel a várólistára. A társaság terjeszkedését mint mindig, most is a kereslet vezérli, a magyar piacon pedig lelkesen kutatják az egyszerű, olcsó befektetési módokat.

A felhasználóbarát platform 0,35 százalékot számít fel valutaátváltáskor, 0,1 százalékos díjat (maximum 1 dollárt) pedig a dolláralapú részvényekért, míg 1 font vagy 1 euró átalánydíjat az egyesült királyságbeli, valamint európai részvényekért. Az ETF-ek (magyarul tőzsdén kereskedett alap) mentesülnek a Lightyear végrehajtási díjai alól, a töredékrészvény-kínálaton keresztül ráadásul már 1 eurótól megkezdhetik a befektetést a felhasználók, akik 12,25 százalékos kamatot kaphatnak forintban a be nem fektetett pénzük után. Az euróban, fontban vagy dollárban tartott összegek kamata a jegybankok, az Egyesült Államokban a Fed által meghatározott alapkamatokon alapul:

4 százalék jelenleg a dollárnál,

3,5 százalék a fontnál,

2,25 százalék az eurónál.

„Másfél évvel ezelőtt indítottuk el a Lightyeart az Egyesült Királyságban, kilenc hónappal ezelőtt pedig már egyszerre 19 európai országban tettük elérhetővé az applikációt. Ezzel mi vagyunk az első olyan neobróker cég, amely Európa ekkora részét lefedi, és elérhetővé teszi az alacsony költségű, egyszerű befektetési lehetőségeket. A magyarországi piac abból a szempontból nagyon izgalmas és új számunkra, hogy ez az első euróövezeten kívüli terjeszkedésünk.”

És ami a legfontosabb: a helyi ügyfeleink, a magyar befektetők kértek minket, hogy induljunk el itt is!

– mondta Martin Sokk, a Lightyear társalapítója és vezérigazgatója.

Martin Sokk (balra) és Mikhel Aamer meghallgatta a magyar ügyfelek kérését.

Fotó: Tom Harrison

Somogyi Flóra kutatási vezető hozzátette, ez a felület végre a hétköznapi befektetőknek is elhozza azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez eddig csak a szakemberek fértek hozzá. Hangsúlyozta, mostantól a magyarok forintszámlát nyithatnak az applikációban, és egyszerűen invesztálhatnak az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, illetve Európa különböző piacain.

Richard Branson, a Virgin Group alapítója szerint a pénzügyi piacok túl sokáig működtek túlságosan összetetten, magas belépési korlátokkal és nehezen érthető szakzsargonokkal. Sokk, Aamer és a Lightyear csapata viszont lerántja most a leplet a befektetések világáról: egyrészt átláthatóbbá teszi az embereknek, másrészt edukálja őket közben, hogy a számukra leginkább megfelelő termékeket válasszák.