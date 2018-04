Erősen húz az amerikai bankszektor

Rendkívül jó első negyedéves gyorsjelentéseket tettek közzé a nagy amerikai befektetési bankok, élükön a Morgan Stanley-vel és a Goldman Sachsszal. Mind a két, a Wall Street életében meghatározó szerepet betöltő pénzintézet kellő hatékonysággal használta ki az idei első negyedévben megnövekedett volatilitást a részvénypiacokon, a részvénykereskedési üzletág bevételei jócskán felülmúlták az elemzői várakozásokat. Emellett tovább folytatódott a tavalyi évet lezáró negyedévben már megtapasztalt jó teljesítmény a klasszikus befektetési banki területeken is, gondolok itt a részvény- és kötvénykibocsátásokra, az összeolvadások és akvizíciók menedzselésére. A gyorsjelentést követően kiadott elemzői tájékoztatók szerint az ezen a területen felmutatott erős teljesítmény az előttünk álló időszakban is fennmaradhat.

A szektor irányából érkező kedvező hírekre a jelentések után rendre pozitív tartományban nyitottak a bankok részvényei, ám ezt követően megérkeztek az eladók, és a nap végére negatív vagy ahhoz közeli tartományban zártak a papírok. Ez a jelenség egyébként a többi nagy amerikai banknál (JPMorgan, Citigroup, Bank of America) is megfigyelhető volt. Ebből pedig az a megállapítás szűrhető le, hogy a befektetők valószínűleg ki vannak tömve már bankrészvényekkel, ami viszont azért nem meglepő, hisz már jó pár negyedéve a legtöbb elemzőház felülsúlyozásra ajánlja a portfóliókban az amerikai bankszektor részvényeit. Így hiába érkeztek például a Morgan Stanley-nél rendkívül erős negyedéves számok, amelyek azt jelezték, hogy nemcsak a kedvezőbb piaci körülmények húzták a céget, hanem ők még azon belül is kiemelkedőt nyújtottak, mégis elmaradt a várt emelkedés.

Összességében az látszik, hogy mind a vállalati fundamentumok, mind a makrokörnyezet kedvez a szektornak, amit a negyedéves jelentések is megerősítettek, ám egyelőre érdemes kivárni a pozitív fordulatot a technikai képben, mielőtt amerikai bankrészvény vásárlása mellett döntünk.