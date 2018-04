Ismét fókuszban az olajvállalatok

Eddig izgalmas az idei év a tőzsdéken, mivel a volatilitás látványosan megnőtt, ezért szinte napról napra ide-oda csapkodnak a piacok. A globális hangulat is változékony, köszönhetően Donald Trump amerikai elnök és a kínai vezetés folyamatos verbális csatájának és kibontakozó vámháborújának, de a cégek oldaláról is akadnak izgalmas hírek. A Facebook botránya például az egész technológiai szektort negatívan érinti, ez pedig a részvénypiac egészére nézve is fontos üzenet lehet.

Az eddig erőt mutató technológiai papírok ugyanis látszólag meginogtak, és kezdik elveszíteni vezető szerepüket. Ebben a környezetben új cégek, új szektorok lehetnek majd felülteljesítők, az olajpiaci, energiaipari vállalatok akár jó eséllyel pályázhatnak is ebbe a kategóriába. Elég csak a kőolaj világpiaci árának alakulására tekinteni: az energiahordozó jegyzése a négyéves csúcs közelében jár, és a hordónkénti 65 dolláros szint áttörésével akár nagyobb teret is kaphat a növekedésre. Persze ez még nem történt meg, de a lehetőség adott. Nem ördögtől való ilyenkor az olajipari vállalatok között megfelelő célpontot keresni, és alkalomadtán bevásárolni a részvényeikből.

A londoni tőzsdén jelen lévő Tullow Oil kilátásai például igen izgalmasan alakulhatnak, mivel 2 fontnál látszólag igen fontos szinteket tört át az olajpapír. Az árfolyam 2017 közepe óta van emelkedő trendben, és a fontos mozgóátlagokon is sikerült már túljutnia, a mostani kitöréssel ismét a 2,4 fontnál lévő lokális csúcsot célozhatja meg. Ez nagyjából 20 százalékos további emelkedési potenciált feltételez.

Ha elromlana a piaci hangulat, a nevezetes mozgóátlagok alatt már nyugodt szívvel lehet stopokat elhelyezni, mivel itt látványosan elromlana a technikai kép is. Így egy esetleges hozam-kockázat arány is igen kedvező, eléri a kockázatkezelés szempontjából fontos 2-es szintet. Persze eközben érdemes naprakészen követni az olajpiaci fejleményeket.