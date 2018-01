Nyáron kezdődhet az euró erősödése

A globális növekedés lendülete várhatóan kitart 2018-ban is, azt követően, hogy 2017-ben tíz év után ismét szinkronban bővültek a világ vezető gazdaságai, amire 2017 előtt az elmúlt ötven évben csupán két periódusban volt példa.

Az amerikai gazdasági kilátásokat támogatják a várható fiskális intézkedések. Az adóreformokkal kapcsolatos várakozások mellett a 2018. márciusi kamatemelés esélye is megnőtt, az intézkedések azonban várakozásunk szerint csak a Fed által is jelzett kamatemelések időzítésére hathatnak ki. Mindez a dollár erősödését támogathatja az év első hónapjaiban. Eközben az Atlanti-óceán európai oldalán az olasz választás okozhat leginkább fejtörést a befektetőknek, átmenetileg nyomás alatt tartva az euró árfolyamát.

Bár a globális likviditástöbblet 2018 egészében még tovább emelkedik, az Európai Központi Bank (EKB) alacsonyabb volumenű és a japán jegybank folytatódó eszközvásárlásai mellett idén is fontos szerep jut a jegyban­kári kommunikációnak. Ez az euró-dollár árfolyam viszonylatában is fordulatot hozhat a nyári hónapokban: az EKB-nál egyre inkább előtérbe kerülhet a kötvényvásárlások leállítása és az első kamatemelés.

Ahogy korábban a Fednél is láthattuk, a dollár erősödése több mint egy évvel megelőzte az első Fed-kamatemelést, amelynek tényleges bejelentése már másodlagos volt 2015 végén. Az is láthatóvá vált 2017-ben, hogy az eurózóna tizenkilenc országának tagjaiból álló monetáris döntéshozó testület nagyon megosztott az EKB programját illetően. A szigorítást támogató iránymutatás felerősödését várjuk, jóllehet az EKB kormányzótanácsában jelentősebb változások csak 2019-ben jönnek majd. Mario Draghi elnöki mandátuma is 2019 októberéig szól.