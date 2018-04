Volatilis maradt a Roku árfolyama

A Roku részvénykibocsátása volt tavaly az év egyik legnagyobb felhajtással övezett tech IPO-ja, a részvényárfolyam a mai napig erősen volatilis. A 14 dolláros szeptemberi indulás után az év végén már 50 dollár fölött volt az árfolyam, ám azóta 40 százalékot esett.

A vállalattal kapcsolatos elsődleges félelmek a gyengülő hardvereladások, az üzleti modell hatékonyságának megtartása és a túlfűtött árazás körül koncentrálódtak.

Ezek folyamatos eladói nyomás alatt tartották a Roku részvényeit annak ellenére is, hogy a negyedik negyedéves számok messze felülmúlták az előzetes várakozásokat.

Áprilisban több pozitív irányú katalizátor is megjelent, de egy fontos kockázati tényező is.

Az elmúlt hét bejelentése szerint a Rokunál szintén elérhető lesz a Disney ESPN+ streaming­szolgáltatása. A vállalat számára ez kiemelten fontos stratégiai partnerség lehet, melynek köszönhetően jelentősen növelni tudja a felületén elérhető tartalmak mennyiségét. Ám a konkurens cégeknél is elérhető az ESPN+, vagyis a Roku nem jutott érdemi előnyhöz, mindössze a lépést tartja. A Disney mellett a Samsunggal született még megállapodás, a rövidesen induló Roku Channel elérhető lesz a Samsung okostévéin.

Egy másik, pozitív fejlemény, hogy elkezdtek megjelenni az intézményi befektetők is a Roku részvényei körül, legutóbb a Point72 Asset Management jelentett be 5 százalék fölötti részesedést a vállalatban.

Egy nagy ütést is elszenvedett azonban a vállalat az elmúlt héten. A Best Buy saját tévéin (Insignia) eddig kizárólag a Roku rendszere futott, április 19-én viszont megérkezett a Best Buyhoz az Amazon is, a két cég közötti megállapodás keretében így már az Amazon szolgáltatásaival és rendszerével kell megosztoznia a Rokunak.

Ez a közvetlen versenyhelyzet az Amazonnal valószínűleg meg fog érződni a Roku bevételein.

Összegezve: még nem biztos, hogy megéri beszállni a Rokuba, de 30 dolláros szint alatt már érdemes odafigyelni a vételi lehetőségekre.

Kiss Domokos,

a Random Capital elemzője