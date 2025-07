Megmozdult az építőipar, és még csak most jön az Otthon Start Program

Az Otthon Start Program a 6-7 százalékos piaci kamatozású hiteleknél jóval kedvezőbb, 3 százalékos fix kamattal érhető el szeptembertől az első lakás vagy ház vásárlását, illetve építését tervezők számára. A Szaldó legújabb epizódjában Horti Flórával, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzőjével beszélgettünk a program várható hatásairól és a hazai építőipar kilátásairól.

A friss lendületre jön rá az Otthon Start Program

Az Otthon Start minden korábbi otthonteremtési programhoz képest szélesebb réteget céloz, hiszen nincs se életkorhoz, se családi állapothoz kötve. Két fontos feltétel viszont van: szükséges legalább két év tb-jogviszony, illetve az igénylőnek tíz évre visszamenőleg legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésze lehet egy lakóingatlanban. Emellett a lakás vagy ház értékét illetően is vannak kikötések. Az önerő legalább 10 százalék, a maximálisan felvehető hitelösszeg pedig 50 millió forint.

„A programtól jelentős keresletbővülést várunk, és az árak is valamennyire megemelkedhetnek. Ezt láttuk korábban a babaváró vagy a CSOK bevezetésénél is” – mondta Horti Flóra. Az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője arról is beszélt, hogy az Otthon Start Program az albérletpiacra is hatással lehet.

Budapestet vizsgálva a maximum elérhető 50 millió forintos hitel havi törlesztőrészlete nagyságrendileg 240 ezer forint lenne 25 éves futamidő mellett. Ezzel szemben az átlagos bérleti díj 250-270 ezer forint környékén mozog a fővárosban, így a vásárlás minden más költség mellett is alternatívája lehet a bérlésnek.

Az Otthon Start Programnak köszönhetően máris ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az ingatlanközvetítő cégeknél / Fotó: Vémi Zoltán

Az Otthon Start Program akkor adhat újabb lendületet az építőiparnak, amikor az ágazat már eleve kezdett életjeleket mutatni. Áprilisban és májusban is jobban teljesített a szektor a vártnál, főként az egyéb építmények építésének, így az infrastruktúra-fejlesztéseknek, állami beruházásoknak, megrendeléseknek köszönhetően. „Bár csak a második fél évben vártuk az építőipar felfutását, már a második negyedéves hazai GDP-adathoz is pozitívan járulhat hozzá az ágazat” – tette hozzá Horti Flóra.