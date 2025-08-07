Bővül a kiskereskedelem, de erősíteni kell a fogyasztói bizalmat

Nőtt a boltok forgalma a nyár elején: júniusban a teljes forgalom 3 százalékkal bővült éves szinten. Havi bázison 0,5 százalék volt a plusz. Bár a havi adatok erősen cikkcakkosak, továbbra is növekvő trend rajzolódik ki, így az első félévben 3,1 százalékkal volt nagyobb a boltok forgalma, mint a tavalyi első félévben. A fogyasztók bizalma továbbra is alacsony, de úgy tűnik a növekvő reálbérek lehetővé teszik a nagyobb fogyasztást.

A nem élelmiszer kategórián belül kiugróan, 8,3 százalékkal nőtt az iparcikk jellegű vegyes kereskedések forgalma tavaly júniushoz képest. Az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője szerint ezt az adatot a lakásvásárlásokhoz és felújításokhoz lehet kötni. Az elmúlt időszakban a legbiztosabban növekvő kategórián, a gyógyszer és illatszeren belül a gyógyszer és gyógyászati termékek forgalma júniusban lényegében stagnált, míg az illatszer kategória kétszámjegyű bővülést mutatott. Ez utóbbi számsor a kiterjesztett árrésstopok eredményeit mutatja. A gyógyszerek esetében jelen lehetett egy kivárás, ugyanis a kedvezményes árak július elejétől voltak elérhetőek, a drogériáknál pedig az árrésstop is hajthatta a forgalmat, ugyanis májusban és júniusban is magas volt a kategória havi és éves bővülése is.

A kiskereskedelem üzleti oldalról mutat kissé negatívabb képet. Nagyon sok üzlet zárt be Magyarországon az utóbbi időben, miközben a működő boltok alapterülete nőtt az országban. Ez azt jelenti, hogy a kisebb üzletek száma csökken, miközben a nagyobb láncok egyre több boltot nyitnak. Beruházási oldalról sem rózsás a kép. A cégek nem mutatnak hajlandóságot a fejlesztésekre.

