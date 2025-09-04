Végéhez közelíthet a Trump–Powell-csörte: így alakulhat a Fed kamatpolitikája

A Fed elnökének, Jerome Powellnek a beszédéből szinte biztosra vehető: vágni fog a kamatokon a Fed szeptember 17-én. Az amerikai jegybank szerepét betöltő testület eddig a gazdasági teljesítményre, valamint a célszint feletti inflációra hivatkozta elhárította a kamatvágást követelő hangokat, azonban elfogyott a szakmai érv a kormányzótanács repertoárjából.

Tavaly ugyan már elkezdődött egy kamatcsökkentési ciklus az Egyesült Államokban, de egy fél évvel ezelőtt megtorpant. Az amerikai elnök, Donald Trump azonban határozottan azt szeretné, ha jegybank szerepét betöltő testület tovább nyesné az irányadó rátát. Annyi biztos, hogy az amerikai vállalatoknak és lakosságnak jól jönne az olcsó hitel, de az inflációval muszáj foglalkoznia a Fednek.

A fogyasztói árak emelkedésének üteme az ideálisnál magasabb az USA-ban, így Jerome Powellék eddig nem tudtak tovább csökkenteni a kamatokon. Ráadásul az amerikai vámok inflációs hatásai még csak most szivárognak be a statisztikákba, vagyis egy felelőtlen vágás hatására elszaladhatna az infláció.

Az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint a vámkérdés már nem annyira meghatározó a kamatpolitikában, mint a nyár előtt volt. Árokszállási Zoltán úgy látja, hogy az amerikai elnök által kivetett vámok többségében reális mértékűek, így jelentősen nem hajtják majd a drágulást az országban. Ez azt is jelenti, hogy a Fed szinte biztosan vágni fog a következő, szeptember 17-i ülésén. A piacok 25 bázispontos csökkentést áraznak. Ha a Fed még mindig kivárna a nyeséssel, az felforgatná a piacokat, de a szakértők szerint ilyen meglepetésre nem kell készülni. Powellék kezét egyedül az kötheti meg, ha a következő amerikai PCE-inflációs adat a vártnál sokkal rosszabb képet mutat majd.

Arról, hogy a Fed kamatpolitikája miként hat a magyar gazdaságra, Árokszállási Zoltánnal beszélgettünk a Szaldóban.

