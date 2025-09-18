Deviza
Sok a kihívás, de van ok a bizakodásra a magyar gazdaságban

Felemás képet mutat a magyar gazdaság az idei évben – erről az MBH Elemzési Centrum igazgatója beszélt a Szaldóban. Árokszállási Zoltán szerint sok a kihívás 2025-ben, de van ok a bizakodásra. A német üzleti bizalom javulása, a stabil forint, valamint az aktív munkaerőpiac ösztönözhetik a beruházási kedvet hazánkban, ami jövőre jelentős gazdasági növekedést hozhat magával.
A podcast vendége: Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója
Szerkesztő: P. A. R.
2025.09.18, 18:11

A magyar gazdaság hektikus volt az idei második negyedévben. A növekedés elkezdődött, 0,4 százalékot mért a Központi Statisztikai Hivatal, de számos kihívással kell a mai napig szembenézni. Az MBH Elemzési Centrum igazgatója, Árokszállási Zoltán ismertette friss kutatásuk eredményeit a Szaldóban.

A Szaldó friss epizódját itt hallgathatják meg.

 

Árokszállási szerint a fogyasztás a magyar gazdaság motorja 2025-ben, a beruházások viszont elmaradnak, és a mezőgazdaság sem jeleskedett az utóbbi időszakban. Az ipar viszont már kezd magára találni, ami bizakodásra adhat okot. Termelési oldalon a szolgáltatások remekeltek.

A foglalkoztatás a gazdasági gyengélkedés ellenére is stabil tudott maradni, ami kifejezetten pozitív. Ráadásul az aktív munkanélküliek száma is emelkedik, ami azt jelenti, hogy lesz elérhető munkaerő, amikor a cégek toborzásba kezdenek.

Ezt a folyamatot viszont az MNB nem tudja egy kamatvágással megtámogatni, hiszen a magas infláció még nem ad teret az irányadó ráta vágására. Árokszállási ennek ellenére úgy látja, hogy 2026-ban már elkezdheti csökkenteni a kamatokat a Varga Mihály vezette monetáris tanács.

Az Elemzési Centrum igazgatója arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság szempontjából jó jel, hogy a német üzleti hangulat javul. Ez azt jelenti, hogy a hazai export erősödhet, ami összességében lökést adhat a GDP-nek.

A magyar gazdaság kilátásairól és az előtte álló kihívásokról Árokszállási Zoltánnal a Szaldóban beszélgettünk.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Felemás képet mutat a magyar gazdaság (01:22)
  • A foglalkoztatásban van még potenciál (02:32)
  • A közeljövőben biztosan nem lesz kamatvágás Magyarországon (04:00)
  • A vámháborút már beárazzák a gazdasági szereplők (06:35)
  • Meddig erősödhet a forint? (08:45)
  • A Fed kamatcsökkentése segíthet a magyar devizának (11:35)
  • Az MNB jövőre elkezdheti csökkenteni az alapkamatot (12:50)
  • Az infláció leszorítása a legfontosabb feladat (14:11)
  • Az Otthon Start nem terheli meg túlzottan a magyar államháztartást (16:46)

Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.

