Hamarosan durranhat az AI-lufi? A piaci sokk gyorsíthatja az innovációt

Hatalmas a felhajtás a mesterséges intelligencia körül, azonban a vállalatok csak felületes integrációt hajtanak végre. Tipikus FOMO jelenséget láthatunk, amikor senki nem akar lemaradni az AI-vonatról, viszont a legtöbben még nem tudják, mire is lehetne használni a technológiát. A legnagyobb vállalatok dollármilliárdokat öntenek a mesterséges intelligencia fejlesztésébe és felhasználásába, viszont vannak aggasztó jelek.

Elég csak a 2000-es évek elejére gondolni, amikor kidurrant a dotcomlufi. Az internet széles körű elterjedése ugyanolyan folyamatokat váltott ki, mint ma az AI. A vállalatok rohantak, hogy a működésükbe építsék az új technológiát, miközben nem voltak átgondolt tervek az integrációra. Az eset tanulsága, hogy mérhetetlen mennyiségű pénzt égettek el az internet oltárán, ami végül egy összeomláshoz vezetett.

A traumák gyorsítják az innovációt: ez kell az AI-nak is?

A dotcomlufi tanulsága az volt, hogy az összeomlás után kezdődött meg a technológia értelmes felhasználásának korszaka. Válság idején minden cent számít, nem lehet ész nélkül szórni a pénzt kérdéses projektekre. A megfontoltabb tervezés és az átgondolt üzleti stratégiák vezettek oda, ahol az internet ma tart.

Várhatóan ez lesz a helyzet a mesterséges intelligenciával is. Amikor az AI-lufi kipukkad, számos cég kerül nehéz helyzetbe, viszont ez a sokk lehet az indikátora, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásának valós lehetőségeit megtaláljuk.

A szakértők két táborra szakadtak a MI kapcsán. A közgazdászok nem látják a technológiát egy a nemzetgazdaságokat átalakító tényezőnek. Szerintük a mesterséges intelligencia egy ország gazdasági teljesítményében olyan kis nyomot hagy majd, amely még a hibahatáron belül is elenyésző lesz. Ezzel szemben a banki elemzők jelentős gazdasági bővülést vetítenek előre. A merészebb hangok 10-20 százalékos GDP-növekedésről is szólnak.

