Az Otthon Start program a piac új favoritja

Az Otthon Start program és a korábban bejelentett Lakhatási Tőkeprogram kínálatnövelő hatásának köszönhetően az idei első három negyedévben 37 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma az előző év azonos időszakához képest. Bár az átadott lakások száma egyelőre nem mutat jelentős változást, az engedélyek számának növekedése már a trendforduló előjelét mutatja, amely az építkezések hosszabb átfutási ideje miatt csak fokozatosan jelenik majd meg a piaci adatokban.

Az Otthon Start hatása már látható

Az első fél évben jócskán megnőtt az építésre kiadott lakásengedélyek száma az előző év azonos időszakához képest. A fellendülés mögött elsősorban az Otthon Start keretében bejelentett fejlesztések állnak, és a Lakhatási Tőkeprogram tavalyi elindítása szintén erős lökést adott a piacnak.

A lakásárak növekedése az idei év első felében országos átlagban 17,9 százalék volt, gyorsulva az előző negyedév 16,3 százalékos üteméhez képest. Az inflációval korrigált áremelkedés 12,9 százalékot tett ki. Eközben a bérleti díjak szeptemberben országos szinten enyhén csökkentek az előző hónaphoz képest, éves szinten azonban továbbra is emelkedtek.

A fiatalok lakhatási helyzete különösen fókuszban van. Az idei év első kilenc hónapjában a hitelintézetek 1170 milliárd forint értékben kötöttek új lakáscélú hitelszerződést, ez 17 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A CSOK Plusz, a korábbi elhalasztott kereslet, valamint az Otthon Start program együttes hatása jelentősen növelte az első lakásukat vásárlók aktivitását.

Az MBH Bank Elemzési Centrum várakozásai szerint 2025-ben a tavalyi számokhoz képest 10-20 ezerrel több tranzakció valószínű, így a lakáspiaci aktivitás további növekedése várható, különösen az első lakásukat vásárló fiatalok körében.