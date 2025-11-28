Stabil turizmus, óvatos optimizmus a piacokon, hitelminősítők a fókuszban – ez mozgatja a gazdaságot a hetekben

A hét több fontos KSH-jelentéssel indult, köztük a turisztikai szálláshelyek októberi adataival, amelyek ismét a hazai vendégkör erejét mutatták. A vendégéjszakák száma főként a belföldi turizmusnak köszönhetően bővült, a külföldi kereslet pedig stabil maradt – mindez óvatos optimizmusra ad okot a szektorban, amely a szezonon kívül is tartja magát. A tőkepiacon az MSCI negyedik negyedéves indexfelülvizsgálata hozott megugró forgalmat: a BÉT-en minden blue chip papír átlag feletti aktivitást produkált.

Az eurózóna fogyasztói bizalma enyhén javult, bár még negatív tartományban van. A német kiskereskedelem viszont kellemes meglepetést hozott: 2,7%-os éves növekedéssel jóval meghaladta az elemzői várakozásokat, ami pozitív jel az ünnepi időszak előtt.

A Trendmutató legújabb epizódját itt tekintheti meg:

Demográfiai figyelmeztetés és óvatos optimizmus a stagnáló vállalati hangulat mögött

A hét másik fontos hazai adata a népmozgalmi statisztika volt. A természetes fogyás folytatódik: kevés a születés, a halálozások száma pedig nem csökken érdemben. A házasságkötések száma történelmi mélypont közelébe süllyedt. A munkaerőpiac jelenleg még elbírja a csökkenő aktív népességet, de a trend hosszabb távon komoly gazdasági kockázatot hordoz. A MOL rendkívüli közgyűlése is a héten zajlott, amely nem hozott érdemi árfolyamreakciót – ez arra utal, hogy a piac nem számított stratégiai fordulatra.

Stabil munkaerőpiac, lassuló ipari árak

A friss munkaerőpiaci adatok szerint októberben 4 millió 674 ezren dolgoztak, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Ez nemzetközi összevetésben továbbra is kedvező, még ha enyhe romlást is jelez az év elejéhez képest.

Az ipari termelői árak éves növekedése 1,8%-ra lassult, havi alapon pedig 0,4%-os emelkedést mértek. A drágulást elsősorban az exportértékesítési árak húzták, miközben a belföldi árak enyhén csökkentek.

A hét csúcspontja: jön a Moody’s döntése

A hét leginkább várt eseménye a péntek esti Moody’s-országminősítés. A hazai piac azonban már napok óta arra számít, hogy nem történik drasztikus módosítás. Ennek megfelelően a kötvényhozamok alig mozdultak, a forint pedig a régiós devizákkal együtt szűk sávban mozgott – ez klasszikus kivárási hangulatot jelez.