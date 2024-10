Hol a legnagyobb a szegénységi kockázat az EU-ban, és hol állunk mi?

Először is nézzük meg, mit értünk ezen a „rosszléti” mutatón. A KSH és az Eurostat meghatározása szerint a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata azokat érinti, akik a relatív jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi és szociális nélkülözés, valamint a nagyon alacsony munkaintenzitás mutatói közül legalább egyben érintettek. Magyarországon ennek aránya 2023-ban a jelentés szerint a 18 évnél idősebb lakossághoz képest 18,5 százalék, ami elsőre soknak tűnhet, de tegyük hozzá: ez jobb eredmény, mint az EU 18,9 százalékos átlaga, és éppen csak elmaradunk Németországétól. Megelőzzük a mediterrán országokat (Portugália, Olaszország, Spanyolország, Görögország), a balti államokat (Észtország, Litvánia, Lettország), valamint a két sereghajtót, Bulgáriát és Romániát, amelyek mutatója 29,1, illetve 30,4 százalék. Igen, az EU-n belül a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata „bezzeg-Romániában” a legnagyobb, a magyar értéket 64 százalékkal (közel kétharmadával) haladva meg.

A szegénységi kockázatok földrajzi mintázatát az alábbi térkép is szépen szemlélteti.

Még egyet tegyünk hozzá: ez a mutató 2010-ben Magyarországon még 31,5 százalék volt, vagyis azóta 41 százalékkal csökkent.

A jelentésben persze azok is találnak muníciót, akik szerint „minden rossz” hazánkban. A háztartások rendelkezésre álló, vásárlóerő-paritáson (PPS) vett nettó medián jövedelem terén (mediánon azt az értéket nézzük, amely felett pontosan annyi háztartásnak van több, mint amennyinek kevesebb jövedelme) csak Szlovákiát előzzük meg. Mi lehet az ellenmondásnak az oka? Az egyik maga a vásárlóerő-paritás, amelynek használata ugyan indokolt az árszínvonal-különbségek miatt (ahol alacsonyabbak az árak, ott ugyanaz a pénz többet ér), de alkalmazott módszertana visszatérően vitatott. (Az „előzés” csak ennek a PPS-nek köszönhető, enélkül továbbra is előzzük Bulgáriát és Romániát). A másik ok az, hogy ezek a jövedelmek rendkívül egyenlőtlenül oszlanak el ebben a szegénység szempontjából sereghajtó két országban. Az egyenlőtlenség legismertebb mutatója a Gini-együttható, az e szerinti értékelés szintén a jelentés része. A mutató értéke 1-től 100-ig terjedhet, ahol az 1 jelentené a legegyenlőbb, a 100 a legegyenlőtlenebb állapotot. A rendelkezésre álló jövedelmeket tekintve a rangsor a következő.