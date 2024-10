TársadalMI kettősség

Bár a mesterséges intelligenciát nem tudjuk kizárni életünkből, azon viszont mindenképp változtathatunk, hogy mit és milyen szinten tanulunk meg az MI-ról, hogy a technológia potenciális veszélyeit, vagy az abban rejlő lehetőségeket ismerjük-e fel. A szabályozás és az oktatás kulcsszerepet játszik abban, hogy ezek a változások mindenki számára előnyösek legyenek. Ezt az irányt követi a 2024. augusztus 1-jén hatályba lépett európai jogszabály, a kockázatalapú szabályozása a mesterséges intelligencia alkalmazásainak. Hogy mikor és hogyan használhatunk MI-t, egyre égetőbb kérdés az oktatás területén is. A felsőoktatási intézmények zöme törekszik arra, hogy az MI használatával kapcsolatban tájékoztassa hallgatóit, és ez magában foglalja több esetben a felhasználási lehetőségek szabályozását is. Vitathatatlan, hogy a személyre szabott oktatás szerepe felértékelődött, melyben a mesterséges intelligencia alapú technológiák támogatása is megfigyelhető, hozzásegítheti az egyéneket a jobb munkaerőpiaci elhelyezkedéshez. A kettősség feloldása, a félelem ellenszerére a gyógyír tehát a megfelelő irányítás, szabályozás és oktatás szinergiájában ragadható meg.

Fotó: DALL-E