A termékenységi ráták igazolják: nem a gyermekvállalás a szűk keresztmetszet, hanem a szülőképes korcsoport fogyatkozása és idősödése

A kormánykritikus újságírók és politikusok rendszerint úgy fogalmazzák meg véleményüket, hogy már „nem működik” a családpolitikai támogatások rendszere, immár nem ösztönöznek a gyermekvállalásra. De vajon kiállja-e a valóságpróbát ez az állítás? A számok azt bizonyítják: nem. Akkor lenne igaz, ha a szülőképes korban lévő nők saját korcsoportjuk létszámához képest adnának kevesebb gyermeknek életet, mint a támogatási rendszer bevezetése előtt. Csakhogy az adatok egészen mást mutatnak.

Nem a gyermekvállalás a szűk keresztmetszet, hanem a szülőképes korcsoport fogyatkozása és idősödése

A KSH februári népmozgalmi gyorstájékoztatója után ismét futótűzként terjedt a sajtóban, hogy történelmi mélységbe süllyedt a születések száma. Ami tény, ugyanakkor az okokat – bármit is mondjanak a politikailag motivált kommentárok – nem a családpolitika állítólagos hatástalanságában kell keresnünk. Ahogy arra a Világgazdaságban februárban megjelent elemzésemben (Mérlegen a demográfiai fordulat) is rámutattam, a csökkenő születésszám valódi oka a 20-39 éves korú nők létszámának drámai csökkenése, ami 2010-től 2024 végéig meghaladta a 330 ezer főt, közel 23 százalékkal zsugorodva. Tekintve, hogy a gyermekszületések 90 százaléka ehhez a korcsoporthoz köthető, már az is nagy eredmény, hogy ennél jóval kisebb arányban (14 százalékkal) csökkent a születésszám. Mindeközben a 40 év felettieknek nemcsak az aránya, hanem a létszáma is nőtt a szülőképes korúnak tekintett 15-49 éves korú nők között, a 45 év felettieké különösen nagymértékben. Márpedig – érthető élettani okokból – a születéseknek kevesebb, mint 5 százaléka köthető a 40 év feletti és alig 2 ezreléke a 45 év feletti korcsoporthoz. Vagyis hiába magasabb továbbra is a gyermekvállalási hajlandóság abban a korcsoportban, amelyben a legnagyobb eséllyel születhet gyermek, ez nem tudja ellensúlyozni létszámuk robusztus fogyását.

Azóta újabb fontos adatok láttak napvilágot. Ugyanaznap, amikor a gyorstájékoztató megjelent, a KSH frissítette a korspecifikus termékenységi arányszámokat is a 2024-es adatokkal, ötéves korcsoportokra bontva. Ebből immár empirikusan is kiderül az, amire más adatokból következtetve már korábban számíthattunk: a korspecifikus termékenység az elmúlt évben minden 20 év feletti korcsoportban a 2011-es szint felett volt. De nézzük a konkrét számokat az alábbi táblázatban! Az adott korcsoport termékenységi aránya (az ezer megfelelő korú nőre jutó születések száma) előtt megjelenítjük, hogy az adott korcsoport hány százalékkal részesedik az összes gyermekszületésből (tízéves átlagban), valamint az adott korcsoport létszámának változását. A változást a demográfiai mélypontot jelentő 2011-hez viszonyítjuk, ami egyben a támogatási rendszer bevezetése előtti utolsó év is volt.