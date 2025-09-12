Bár a közhiedelem szerint a részvények és a kötvények kizárólag a társadalom tetejének privilégiumai, ez ma már súlyos tévedés. Napjainkban ezek a pénzügyi termékek a magyar középosztály megtakarításainak gerincét alkotják. Az Államadósság Kezelő Központ januári adatai szerint mintegy 914 ezer magyar rendelkezett legfeljebb 10 millió forintnyi állampapírral, többségében FixMÁP vagy PMÁP formájában. Ez is bizonyítja, hogy az állampapír messze nem az elit kiváltsága, hanem a középosztály egyik legfontosabb biztonsági támasza, hiszen hozamaikat jelenleg nem terhelik extra adók és sarcok.

A megtakarítók új adója: középosztály a frontvonalban / Fotó: Kallus György

Ráadásul a Tartós Befektetési Számlák (TBSZ) és a Nyugdíj-előtakarékossági Számlák (NYESZ) is aranykorukat élik, hiszen a hosszú távon érvényesülő kedvező adózás kifejezetten a pénzügyileg tudatos, szorgalmas megtakarítóknak kedvez. Nem véletlen, hogy egyre több magyar ezekben látja a jövő biztosítékát, legyen szó a gyermekek jövőjéről, egy későbbi felújításról vagy a nyugdíjas évekről, lévén pontosan erre találták ki őket. Jelenleg több mint 450 ezer aktív TBSZ- és mintegy 100 ezer aktív NYESZ-számlát tartanak nyilván, számuk dinamikusan emelkedik.

Biztosan kijelenthető, hogy nagyjából 1–1,4 millió ember kezeli a megtakarításait ezekben a konstrukciókban, és esetükben szó sincs csillagászati összegekről. Mivel megtakarítani elsősorban munkából lehet, amely mintegy 4,8 millió embert érint, nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a dolgozók 20–30 százalékát súlyosan érintené bármilyen, a felsorolt konstrukciókra kivetett adómódosítás.

De vajon mennyire lenne hátrányos a kiszivárgott szigorítás? A rendelkezésre álló adatokra támaszkodva több számítást is elvégeztünk, hogy érzékeltessük ennek mértékét. Számításainkban egy hipotetikus középosztálybeli család megtakarításain keresztül mutatjuk be a várható hatásokat. A példában 5 millió forint értékű FixMÁP és 5 millió forintnyi vállalati értékpapír szerepel, amelyeket egy TBSZ-számlán helyeztek el.

Egy 20 százalékos alapadóval számolva jól látszik, hogy bár az évenkénti adóteher „csupán” 65 ezer forint, a hároméves futamidő végén összességében már 195 ezer forinttal csökken az állampapír hozama. Másként fogalmazva a megtakarítás ekkora összeggel apadna a jelenlegi adómentes konstrukcióhoz képest.