Két éve nem javult ekkora mértékben a lakosság gazdasági közérzete

A lakossági konjunktúraészlelés széles körű erősödését jól mutatja, hogy a vizsgált 28 kérdésből 26 pozitív irányba mozdult el a hónap során. Ezzel együttesen a kérdésekből kialakított alindexek is számottevően javulni tudtak: leginkább a gazdasági környezetről vélekednek pozitívabban az emberek, de az inflációs érzet, a foglalkoztatási és az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé vált augusztusban.

A konjunktúraindex és az alindexek a koronavírus kitörése óta a negatív tartományban vannak, majd az orosz–ukrán háború közvetlen és közvetett hatásai tovább rontották az értékeket. A 2025. augusztusi eredmények és az erősödő trend viszont már bizakodásra adhatnak okot. A kedvező eredményekben a 400 forint alatt stabilizálódó euróárfolyam mellett az Otthon Start program bejelentése és a javuló inflációs várakozások is szerepet játszottak.

A lakossági konjunktúraindex augusztusi erősödésében a 400 forint alatt stabilizálódó euróárfolyam is közrejátszott / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az augusztusi felmérés alapján, júliushoz viszonyítva, 7,8 százalékponttal kevesebben vélekednek úgy, hogy rossz irányba tartanak a dolgok Magyarországon. Ezzel együttesen a következő év várható gazdasági helyzetét is pozitívabban ítélik meg az emberek, mint az elmúlt időszakban:

A következő egy év folyamán júliushoz képest 3,2 százalékponttal többen jelentős, 1,8 százalékponttal többen pedig kismértékű javulást várnak.

A lakosság 31,3 százaléka számít 2026-ban 7 százalék feletti inflációra, ami a reálfolyamatokhoz viszonyítva még mindig magasnak mondható, azonban ez a legalacsonyabb részarány 2022 februárja óta. A forint euróárfolyamával kapcsolatban szintén bizakodóbb a lakosság: hozzávetőlegesen már ugyanannyian várnak stagnálást, mint kismértékű erősödést, míg az előző év folyamán átlagosan 11,3 százalékponttal többen voltak azok, akik inkább kismértékű gyengülésre számítottak.

Az augusztusi felmérést kiegészítettük az Otthon Start programra vonatkozó kérdésekkel is, amelyek természetesen nem tartoztak bele a konjunktúraindex eredményébe. A válaszok alapján 10-ből 9 ember hallott a lehetőségről. A programról pozitívan nyilatkozó válaszadók közel kétharmada (63,5 százalék) kiemelte, hogy az Otthon Start program széles kör számára nyújt lehetőséget a lakásszerzésre. A felmérés alapján a lakosság negyede jogosult a hitel felvételére, közülük 21,4 százalék tervez élni a lehetőséggel. A hitelfelvételt tervezők 52,8 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a program nélkül biztosan nem (21,1 százalék), vagy valószínűleg nem (32,6 százalék) tudott volna hitelt felvenni.