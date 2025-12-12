Merre tart a modern civilizáció? – Lehetséges forgatókönyvek

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága novemberben „Quo vadis modern civilizáció? – a fenntarthatóság globális kihívásai” címmel szervezett konferenciát. A rendezvényen neves kutatók és akadémikusok vitatták meg, hogy a jelenlegi társadalmi, gazdasági és ökológiai folyamatok milyen irányba terelhetik világunkat.

Általánosságban is elmondható, hogy az utóbbi években megszaporodtak azok az elemzések és diskurzusok, amelyek a civilizáció jövőjével és ezen belül is a civilizációs összeomlás lehetőségével foglalkoznak, ebben a cikkben – a konferencia címadó kérdésére is válaszolva –, az emberi civilizáció előtt álló öt lehetséges forgatókönyvet kívánom bemutatni, amelyek leggyakrabban jelennek meg a közös jövőnkről szóló beszélgetésekben.

Az öt forgatókönyv a következő:

Civilizációs összeomlás Válságok, a permakrízis kora Technológiai megváltás Fenntartható visszavonulás, nem-növekedés Regionális fragmentáció

Van még egy hatodik forgatókönyv, amit elvileg nem kell bemutatni, mert abban élünk, és azt feltételezi, hogy nem lesz nagy változás. Ez a forgatókönyv azonban jó eséllyel 10-20 éven belül véget fog érni, például úgy, hogy ha 10-20 éven belül nem lépünk át a válságok korába, akkor az értelmezhető úgy is, hogy a techno-optimista forgatókönyv valósult meg. Ezt azért állíthatjuk, mert a technológiai fejlődés képes volt megakadályozni, hogy a komoly és sokféle globális kihívás ellenére egy tartósan válságokkal küzdő és folyamatosan pengeélen táncoló globális világban éljünk. Egy másik megközelítésből pedig azt lehet elmondani, hogy nagyon meglepő lenne, ha a társadalomkutatók széles köre úgy vélekedne 25 év múlva, hogy az a világ, néhány kisebb különbségtől eltekintve lényegében ugyanaz, mint amilyen már a 2010-es évek világa volt. A 2020-as évek világával viszont némileg más a helyzet, de erről később lesz szó.

Felvezetőként azt érdemes még rögzíteni, hogy a forgatókönyv megnevezés sosem egyetlen forgatókönyvet, hanem sokkal inkább forgatókönyvcsoportokat jelent, melyek lényegesebb elemeikben hasonlítanak, de természetesen egy forgatókönyvcsoporton belül meglehetősen sokféle lefutás lehetséges, vagyis további alforgatókönyv is felvázolhatók.