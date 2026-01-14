A választások közeledtével egymás után jelennek meg ellenzéki javaslatok az adórendszer átalakításáról. Ezek között a Tisza Párt szakértőitől kiszivárgott, az Index birtokába jutott javaslatban csak úgy sorjáznak a vállalkozásokat terhelő adóemelések.

Adóemelés a vállalkozásoknak: a gazdaságpolitika biztos tévútja / Fotó: Thicha Satapitanon / Shutterstock

Az ellenzéki javaslat mézesmadzagként ajánlja, hogy eltörli a munkavállalók után fizetendő, 13 százalékos szociális hozzájárulást, népiesen szólva a szochót, és helyette öt jogcímen összesen 12 százaléknyi, célzott felhasználású járulékot vet ki:

Egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulék: 5 százalék. Nyugdíj-szolidaritási járulék: 2,5 százalék. Szakképzési hozzájárulás: 1,5 százalék. Szolidaritási egészségügyi járulék: 2 százalék. Bérgarancia-alaphoz való hozzájárulás: 1 százalék.

Az ellenzéki szakértők saját javaslatukat 600 milliárdos adókönnyítésnek tekintik, ami reálisabban nézve – ha bevezetnék az új rezsimet – feleakkora mértéket jelentene.

A Tisza-javaslatok inkoherenciáját jelzi, hogy az újonnan létrehozandó elkülönült járulékalapok bevételeit a magánszemélyek külön adózó jövedelmei után fizetett, megemelt adókkal is kiegészíti. Ettől mintegy 5000 milliárd forintos bevételt vár, vagyis 800 milliárd forintnyi többletet. Ugyanakkor erősen megkérdőjelezhető, hogy 1 százalékpontos járulékcsökkentés után a bevételek ilyen mértékben tudnának-e növekedni.

További csalétek, hogy a kiszivárgott program az induló mikrovállalkozások tételes adóján keresztül támogatná az új vállalkozások létrehozását. Ugyanakkor ez még megvalósulása esetén is nagyon kevés valós támogatást jelentene, mivel csupán három évig és 18 millió forint árbevételig lenne igényelhető, ami jelentősen korlátozza a célcsoportot.

A korlátozott kedvezményekért cserébe a dokumentum jelentősen szűkítené a kiva, a kata és az ekho (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) igénybevételére való jogosultság lehetőségét. A kiva szigorításai például évi 150 millió forintra csökkentenék az árbevételi és legfeljebb tíz főre az alkalmazotti létszám szerinti plafont. Ez radikális szigorítást jelentene a 2026-tól érvényes 6 milliárd forintos, illetve 100 fős felső korláthoz képest. Egy ilyen szűkítés eredményeként a jelenlegi kivát igénybe vevő, közel 100 ezer fős vállalkozói csoport túlnyomó része kénytelen lenne a magasabb adófizetési kötelezettséggel járó társasági adózás szabályai szerint adózni.