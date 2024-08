Százezrek követelik, hogy a kiadók ne ölhessék meg kedvenc videójátékaikat egy tollvonással

Már több mint kétszázezer aláírást gyűlt össze arra a petícióra, melynek célja elérni, hogy a videójátékgyártók ne tehessék elérhetetlenné önkényesen a felhasználók által korábban már megvásárolt játékokat – vette észre az Euronews.

Az Ubisoft döntése indította el a videójáték-történelmi jelentőségű petíciót / Fotó: AFP

A Stop Killing Games névre hallgató kezdeményezést azt követően hozták létre, hogy a francia Ubisoft játékgyártó leállította a 2014-ben megjelent, The Crew című autóversenyzős játék szervereit annak ellenére, hogy a 12 millió fős játékosbázissal rendelkezett. A szerverek elérhetetlenné tételét követően a legtöbb napjainkban kiadott játék offline módban is játszhatatlanná válik, mivel azok rendre nem a játékos gépén, hanem a kiadó távoli szerverein futnak, így a szó szoros értelmében egyáltalán nem is játszhatók offline.

A petíció létrehozói szerint a kiadók azon gyakorlata, hogy egy idő után leállítják a játékok szervereit,

egyértelmű csapást mér a játékosok fogyasztói jogaira,

sőt, egyesek szerint magát a tulajdon fogalmát is megkérdőjelezi.

A kezdeményezést elindító játékosok azt szeretnék elérni, hogy ha a kiadók mindenképpen le akarják kapcsolni a játékok szervereit, tegyék azokat egy utolsó frissítéssel offline is elérhetővé.

A játékoknak, mint olyan, jelenleg nincs lejárati dátumuk, így a kiadók bármikor kirabolhatnak, ha úgy döntenek, hogy leállítják a szervereiket. Ezt nem tartjuk tisztességes gyakorlatnak

– áll a petícióban.

A kezdeményezést annak elindítói egy Európai Polgári Kezdeményezés keretében adták be az Európai Bizottság felé, melynek lényege, hogy ha összegyűlik rajta egymillió aláírás, és ha egy bizonyos, tagállamonkénti minimális aláírásmennyiség is megvan, akkor a bizottságnak kötelessége megvizsgálni annak jogszabályba foglalását.

A petíciót a jelenlegi állás szerint 4302 magyar írta alá, a kezdeményezés sikeréhez pedig még közel tízezer aláírásra van szükség itthonról, hogy a tagállami minimumot elérje. A százalékos arány egyébként Finnországban a legjobb, 98,5 százalékos, ahol a 9870 kellő szignóból 9728 már rendelkezésre áll.