A Microsoft nem áll le a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésével, tovább görgeti saját termékét, a Copilotot. A redmondi cégóriás nemsokára különleges Copilot-eseményt is szervez, amelynek középpontjában az MI következő fázisa áll majd. Az eseményre szeptember 16-án kerül sor, ahol Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója, valamint Jared Spataro, az MI munkafolyamatokért felelős alelnök vezetik majd az úgynevezett Wave 2 Copilot-eseményt.

A Copilot csak a kezdet volt, a Microsoft nagy MI-bejelentésre készül / Fotó: NurPhoto via AFP

Az esemény a Microsoft Copilot üzleti megoldásaira fókuszál majd. Az elmúlt hónapban már több információ is kiszivárgott, amelyek szerint a Microsoft jelentősen meg akarja változtatni az MI imázsát, melyen belül elsősorban a név újul meg. Az esemény azonban nem csupán erről szól:

számos új Copilot funkció bemutatása várható a Microsoft 365-höz,

amelyek célja, hogy még több vállalkozást ösztönözzenek a havi 30 dolláros előfizetésre. Bár a Copilot MI funkciói már korábban elérhetők lettek az Office alkalmazásokban, továbbra is vitatott kérdés, hogy megéri-e előfizetni a magas havi díj miatt – számolt be róla a The Verge.

Az eseményen új funkciókat is bejelenthetnek a Copilot Pro előfizetők számára, amely a Microsoft MI szolgáltatásainak fogyasztói verziója. A 20 dolláros havi előfizetés hasonló Copilot funkciókat kínál a Wordben, mint az üzleti verzió, de az év eleji indulása óta nem sok új funkcióval bővült. Sőt, a Microsoft júniusban eltávolította a GPT Builder funkciót a Copilot Proból.

A Microsoft komolyan veszi az MI-tesztelést

A Microsoft teljesen új módszerrel teszteli a mesterséges intelligencia sérülékenységeit: szerintük meg kell erősíteni a mesterséges intelligenciába vetett bizalmat, amit az MI által generált változások teljességének megértése nélkül nem lehet elérni. A Microsoft AI Red Teamben a kiberbiztonsági szakemberek mellett neurológusok és nyelvészek is elemzik azokat a módszereket, amelyekkel a csalók veszik rá az MI-t, hogy megtévessze az embereket.